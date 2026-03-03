Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Την Τετάρτη στην Κύπρο, οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Απέπλευσαν οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με προορισμό την Κύπρο, σε μια από τις πιο ουσιαστικές επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού.

Απέπλευσαν χθες το βράδυ οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με προορισμό την Κύπρο, σε μια από τις πιο ουσιαστικές επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού.

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη πραγματική επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων», η οποία εντάσσεται πλέον ενεργά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια στιγμή, συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι φρεγάτες αναμένονται στην Κύπρο, την Τετάρτη (4/3) ενώ τέσσερα F-16, ήδη έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες αναμένεται να καταπλεύσουν στη Λεμεσό αύριο το πρωί (4/3).

Παράλληλα, τέσσερα ελληνικά μαχητικά F‑16 βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Πάφου σε κατάσταση ετοιμότητας πέντε λεπτών, με αποστολή την άμεση αντιμετώπιση πιθανών απειλών που ενδέχεται να προσεγγίσουν τον κυπριακό εναέριο χώρο.

Στην Κύπρο ο Δένδιας

Στο μεταξύ, στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα Τρίτη (3/3) και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Νέα κινητικότητα παρατηρήθηκε στη βάση του Ακρωτηρίου το βράδυ της Δευτέρας. Κυπριακή κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα ιρανικής κατασκευής drones που έπληξαν τη βρετανική βάση στη νήσο είχαν εκτοξευθεί από τον γειτονικό Λίβανο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε γνωστό ότι νωρίτερα τη Δευτέρα (2/3), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ ο ίδιος βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες σε συνεχή επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα.

«Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «Κίμων» μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, «Ψαρά», η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος», καθώς και ζεύγος μαχητικών F‑16 για την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Παράλληλα, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, ο υπουργός θα μεταβεί σήμερα στην Κύπρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχει συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα.

Υπενθυμίζεται πως χθες αναχαιτίστηκαν δύο drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (2/3) ήχησαν ξανά οι σειρήνες στη βάση του Ακρωτηρίου, ενώ σηκώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters που επικαλείται την κυπριακή δημόσια τηλεόραση.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήχησε συναγερμός και στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αντικείμενα» στον εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή άμεσης εκκένωσης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη μετακίνηση και την ασφάλεια των υποδομών, διατηρώντας την εθνική ασφάλεια σε πλήρη επιφυλακή.