Παπαθανάσης: Με πόρους ΕΣΠΑ η αναβάθμιση της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

Με πόρους του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του κτηρίου της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 6,6 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

• έκδοση αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης,

• παράδοση τεχνικών μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου,

• εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Σαρόγλειου Μεγάρου (κτήριο ΛΑΕΔ) και των Η/Μ εγκαταστάσεων (αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με νέους υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση αντλιών – κυκλοφορητών συστημάτων κλιματισμού, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου με νέες, υψηλής απόδοσης Α+++ (Inverter), συνολικής ισχύος 96.000 Btu/h., αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, με φωτιστικά σώματα LED, σύστημα καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων, κ.λπ.),

• αξιοποίηση ΑΠΕ με κεντρικό ηλιοθερμικό σύστημα, με επιλεκτικούς συλλέκτες και θερμαντήρες τριπλής ενέργειας και φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και

• ευρύτερες παρεμβάσεις με αρχιτεκτονική σημασία, για την προστασία και την αναβάθμιση του κτηρίου.

Δικαιούχος της πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορίστηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.