Η προσπάθεια για ανάκτηση τζίρων και ο μεγάλος φόβος για το 2026.

Κινητικότητα αλλά σε διαφορετικές κατηγορίες ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών συσκευών σε σχέση με άλλες χρονιές, καταγράφει μέχρι στιγμής το εκπτωτικό γεγονός της Μαύρης Παρασκευής, το οποίο επεκτείνεται μεν πέρα από την μια ημέρα ή και την τελευταία εβδομάδα του μήνα, χωρίς όμως να έχει ξεκινήσει το ίδιο δυναμικά με άλλες χρονιές από τις αρχές του Νοεμβρίου.

Αν και η κίνηση χαρακτηρίζεται ικανοποιητική, ο τελικός λογαριασμός - που θα βγει μετά και την Cyber Monday που ακολουθεί την Black Friday - θα δείξει αν θα καταφέρει να καλύψει το κενό που κατέγραψε η αγορά όλο το προηγούμενο διάστημα.

Οι κατηγορίες που κινούνται

Ειδικότερα, όπως ανέφεραν παράγοντες του κλάδου των ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών συσκευών, κίνηση υπάρχει χωρίς όμως να αυξάνει θεαματικά. Ειδικά στον κλάδο της πληροφορικής δε, το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι περιορισμένο. Ο λόγος σύμφωνα με την αγορά ειδικά για την κατηγορία των pc, είναι πως οι πωλήσεις laptop και σταθερών υπολογιστών καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω του προγράμματος επιδότησης ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προηγήθηκε. Λίγο καλύτερη, είναι η εικόνα για τα περιφερειακά των υπολογιστών, με τις αγορές όμως και εδώ να κινητοποιούνται από ειδικές κατηγορίες καταναλωτών όπως οι gamers.

Στον αντίποδα, μεγάλες συσκευές όπως ψυγεία και τηλεοράσεις, αλλά και smartphones που είχαν καιρό να πρωταγωνιστήσουν σε τέτοια εκπτωτικά γεγονότα, έχουν την τιμητική τους. Ειδικά στην περίπτωση των πρώτων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις premium συσκευές, μια τάση που διαφάνηκε ήδη από πέρυσι κι όχι αποκλειστικά την περίοδο της Black Friday. Όπως επεσήμαναν πηγές της αγοράς, αρκετοί καταναλωτές προβαίνουν σε αγορές όχι για να καλύψουν μια ανάγκη αλλά για να τις αναβαθμίσουν, επιλέγοντας τηλεοράσεις μεγαλύτερων ιντσών ή και smart συσκευές υψηλών προδιαγραφών.

Όσο για τα smartphones, και δεδομένου ότι η αγορά παραμένει για καιρό σταθερή, φαίνεται πως έχει έρθει η ώρα της ανανέωσης των συσκευών για πολλούς καταναλωτές. Επιθυμία που ενισχύεται από τους μεγάλους λιανέμπορους που προβαίνουν σε σοβαρές προσφορές. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόμα και τα iPhone τα οποία παραδοσιακά προχωρούν σε μικρές εκπτώσεις, προσφέρονται σε μεγάλο λιανέμπορο με 10% επιστροφή, έχοντας συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η εικόνα θα μπορούσε να ανατραπεί καθώς πλησιάζει το τριήμερο που οι προσφορές κορυφώνονται. Γεγονός που θα ικανοποιούσε την αγορά καθώς ποντάρει στη Μαύρη Παρασκευή για να καλύψει τους αναιμικούς τζίρους των τελευταίων μηνών, όπως επισημαίνουν παράγοντες του χώρου.

Οι φόβοι για τη συνέχεια

Στην περίπτωση των ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών συσκευών βέβαια, ακόμα κι αν το αποτέλεσμα δεν καταγραφεί έντονα θετικό, ενδέχεται να μην προκαλέσει προβληματισμό, αφού το απόθεμα θα λειτουργήσει ευεργετικά σε ενδεχόμενες ελλείψεις, που μπορεί να καταγραφούν στην αγορά το 2026. Παράγοντες του κλάδου ήδη παρατηρούν τα πρώτα σημάδια, εξαιτίας της παραγωγής ημιαγωγών κατάλληλων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Να θυμίσουμε ότι η έκρηξη επενδύσεων σε εφαρμογές generative ή agentic ΑΙ έχει αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για μνήμη υψηλής ταχύτητας (HBM) και DRAM - πιέζοντας την προμήθεια των αντίστοιχων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούν άλλες συσκευές. Μεγάλοι παίκτες και αναλυτές αναφέρουν ήδη αυξήσεις τιμών και μετατοπίσεις παραγωγής προς chips για AI, με πιθανή συνέχιση της στενότητας το 2026. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις παραδόσεων σε τηλεοράσεις, smartphones, SSDs, μονάδες RAM και άλλα.

Ενδεικτική είναι η έρευνα της PwC, η οποία προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών θα αυξηθεί κατά 8,6% από 627 δισ. δολάρια το 2024 σε πάνω από $1 τρισ. έως το 2030.

Τα «Server & Network» chips δηλαδή αυτά που χρησιμοποιούνται για data centers ή AI αναμένεται να έχουν τον πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης, περίπου 11,6% ετησίως, λόγω της αύξησης στις εφαρμογές AI. Αντίστοιχα υψηλή (10,7%) αναμένεται να είναι και η αύξηση της αγοράς των ημιαγωγών για τα αυτοκίνητα, ως αποτέλεσμα των EVs και της αυτόνομης οδήγησης. Η PwC υπολογίζει ότι θα χρειαστούν 1,5 τρισ. δολάρια επενδύσεις από τους κατασκευαστές έως το 2030, για να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση, γεγονός που μεταφράζεται ήδη σε ανησυχίες για το αν η παραγωγική ικανότητα επαρκεί υπό την πίεση των νέων τεχνολογιών.