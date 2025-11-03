Sinan Erkiner (Salesforce): Όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται σε λύσεις Agentic AI

O κ. Sinan Erkiner, Regional Vice President της Salesforce για τις αναδυόμενες αγορές σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική μιλά στο Insider.gr για την υιοθέτηση λύσεων Agentic AI από τις ελληνικές επιχειρήσεις και για την τριψήφια ανάπτυξη που παρουσιάζει ο αμερικανικός κολοσσός στην ελληνική αγορά.

Τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης παρουσιάζει η δραστηριότητα της Salesforce στην ελληνική αγορά, μια αγορά που είναι ιδιαίτερα δραστήρια και ταχέως αναπτυσσόμενη στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο Insider.gr o κ. Sinan Erkiner, Regional Vice President της Salesforce για τις αναδυόμενες αγορές σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Αυτός είναι και ο λόγος που ο τεχνολογικός κολοσσός του λογισμικού και των εφαρμογών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), αυξάνει τις επενδύσεις του προς τη χώρα μας, φιλοδοξώντας να εξοικειώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων με τις πολλά υποσχόμενες Agentic AI λύσεις της πλατφόρμας Agentforce 360 που παρουσίασε στο Σαν Φρανσίσκο πριν από μερικές εβδομάδες.

Τριψήφια ανάπτυξη της Salesforce στην Ελλάδα

Ερωτηθείς για την εγχώρια δραστηριότητα της Salesforce o κ. Erkiner ανέφερε ότι η πελατειακή βάση της εταιρείας στη χώρα μας μεγαλώνει πολύ γρήγορα. «Η ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα δραστήρια και αναπτυσσόμενη» ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι πολλές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στην μεταποίηση, στο λιανικό εμπόριο και τα καταναλωτικά αγαθά επενδύουν όχι μόνο στην ψηφιοποίηση τους αλλά και στον μετασχηματισμό τους με την βοήθεια του Agentic AI».

«Υπό αυτό το πρίσμα θα έλεγα ότι οδηγούμαστε σε σχεδόν τριψήφια ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ανάπτυξη που είναι μοναδική, αν συγκριθεί ειδικά με άλλες ευρωπαϊκές ή περιφερειακές αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα ο ορίζοντας είναι πολύ φωτεινός για την Ελλάδα» επεσήμανε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε μάλιστα η εταιρία αυξάνει και τις επενδύσεις της στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να εξετάζει προς ώρας, την δημιουργία φυσικού γραφείου εντός ελληνικών συνόρων.

«Είναι κάτι που προς ώρας δεν κρίνεται απαραίτητο, δεδομένου ότι είμαστε μια πλήρως ψηφιακή εταιρεία. Έχουμε online γραφεία, απασχολούμε τόσο Έλληνες όσο και ξένους που εξυπηρετούν τους πελάτες στην Ελλάδα και ταξιδεύουν συχνά στις διάφορες περιοχές της χώρας για το σκοπό αυτό». Απόδειξη των επενδύσεων που πραγματοποιεί στη χώρα αποτελεί και η συνεργασία που έχει συνάψει η εταιρεία με διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών είναι και το Πολυτεχνείο της Αθήνας, όπου σε συνεργασία με καθηγητές εντάσσει μαθήματα CRM στο πρόγραμμα σπουδών. «Συνεργαζόμαστε με αρκετούς καθηγητές και εκπαιδεύουμε φοιτητές με νέες δεξιότητες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, γύρω από το CRM και πολλά άλλα».

Το μέλλον για τις επιχειρήσεις είναι γραμμένο με Agentic AI

Όσο για το μέλλον, επικεντρώνεται όχι πλέον στο AI αλλά στο Agentic AI, δηλαδή στο επόμενο στάδιο τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είναι πιο ενεργή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και εκτελώντας καθήκοντα από μόνη της. Οι agents που δημιουργεί κανείς μέσω της νέας πλατφόρμας έχουν ρόλο «ψηφιακού βοηθού» που κατανοεί τον στόχο και πράττει ανάλογα για να τον πετύχει, όπως εξηγεί ο κ. Erkiner, επισημαίνοντας ότι το Agentic AI και το πόσο επιδραστικά μπορεί να λειτουργήσει στην πορεία μιας επιχείρησης προς την ανάπτυξη, ήταν και το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου Dreamforce 2025.

«Το φετινό Dreamforce έσπασε κάθε ρεκόρ, φιλοξενώντας 47.000 επισκέπτες. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ήταν εντυπωσιακή η δέσμευση των πελατών μας των συνεργατών μας ακόμα και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπου έδιναν το παρόν καθημερινά στο Moscone Center για να ενημερωθούν, να παρακλουθήσουν τις κεντρικές ομιλίες, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις».

Δεδομένης της αποδοχής που είχε ήδη από πέρυσι η πιο απλή εκδοχή της εν λόγω πλατφόρμας της Salesfoce, το ενδιαφέρον ήταν αναμενόμενο. «Ήταν μόλις 12 μήνες πριν όταν ακούσαμε για πρώτη φορά τον όρο ΑΙ agents, στο προηγούμενο Dreamforce. Έναν χρόνο μετά, με την πλατφόρμα Agentforce 360, δημιουργούμε πραγματικά ικανούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης που μπροούν να βοηθούν τους ανθρώπους, να αυξάνουν τις δυνατότητες τους και να συμβάλλουν ουσιαστικά ώστε οι εταιρείες να αναπτυχθούν. Η έρευση πιθανών εφαρμογών χρήσης άρχισε να διερευνάται ήδη από πέρυσι και μέχρι σήμερα έχει περάσει από το πιλοτικό στάδιο στην υιοθέτηση, σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους όπως οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση, το μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ανθρώπινο δυναμικό, η εφοδιαστική αλυσίδα.

Πάνω από 100 ελληνικές επιχειρήσεις πειραματίζονται με Agentic AI λύσεις

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και από τις ελληνικές επιχειρήσεις που δείχνουν να ενδιαφέρονται ή και να εξοικειώνονται με τα εργαλεία Agentic AI, δεδομένης και της αναπτυξιακής πορείας που ακολουθούν τόσο αυτές όσο και η ίδια η χώρα. «Κοιτάζοντας την ανάπτυξη στην Ελλάδα, είναι σίγουρo ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζονται τέτοιες επαναστατικές τεχνολογίες, σαν την τεχνητή νοημοσύνη» επισημαίνει το στέλεχος της Salesforce τονίζοντας ότι το μέγεθος (σ.σ. η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις) δεν αποτελεί πρόβλημα. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, η υιοθέτηση τέτοιων λύσεων είναι πλεονέκτημα για τις ΜμΕ, καθώς κρατά τους εργαζόμενους απασχολημένους με πολύτιμες επιχειρηματικές διαδικασίες αντί για ρουτίνες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη με μικρότερο κόστος.

«Πριν από 10 μήνες, ξεκινήσαμε τις πρώτες προσπάθειες να διερευνήσουμε περιπτώσεις χρήσης, με Έλληνες πελάτες. Και αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, αλλά μπορώ να πω ότι έχουμε περισσότερες από 100 περιπτώσεις χρήσης στην Ελλάδα, μέρος των οποίων υιοθετούνται και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Όσο και τους ελληνικούς επιχειρηματικούς κλάδους που στρέφονται σε Agentic AI λύσεις υποδεικνύει τον κλάδο της ενέργειας, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της φιλοξενίας, των αερομεταφορών και του λιανεμπορίου. Σε επιχειρήσεις από όλους αυτούς τους κλάδους εκτελούνται αυτή την στιγμή πιλοτικά προγράμματα και τεστάρονται λύσεις ώστε πολύ σύντομα να βγουν live, και να χρησιμοποιηθούν και από τους πελάτες των επιχειρήσεων αυτών.

Όσο για τα εμπόδια που βλέπει ο ίδιος στην ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης,υποδεικνύει ως μεγαλύτερο τα δεδομένα (data). «Αν μια εταιρεία δεν έχει ορθά δεδομένα, αν τα δεδομένα βρίσκονται σε διαφορετικά σιλό, αν δεν είναι σωστά δομημένα τότε η υιοθέτηση λύσεων Αgentic AI είναι δύσκολη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, απλά πρέπει πρωτίστως να εστιάσει εκεί. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει το Data 360, που βοηθά όλους τους πελάτες μας να απεγκλωβίσουν πραγματικά αυτά τα δεδομένα, φέρνοντας τα όλα μαζί, πολύ γρήγορα. Το δεύτερο εμπόδιο είναι οι διάφορες εφαρμογές. Πώς συλλέγονται δηλαδή αυτά τα δεδομένα. Αν δεν υπάρχει καλό σύστημα αρχείων, καλές εφαρμογές, τότε τα δεδομένα μπορεί να είναι λάθος, να μην επαρκούν. Άρα η επίλυση και αυτού του προβλήματος πρέπει να προηγηθεί της υιοθέτησης. Με την πλατφόρμα Agentforce 360, υπάρχει λύση και για αυτά τα εμπόδια» καταλήγει.