YouTube, cartoons και memes οι κορυφαίες προτιμήσεις των παιδιών στο διαδίκτυο

Η Kaspersky εξέτασε τις διαδικτυακές αναζητήσεις των παιδιών για να καταλάβει τι τα ενθουσίασε και ποια ήταν τα ενδιαφέροντά τους τον περασμένο χρόνο. Η νέα ανάλυση βασίζεται σε ανώνυμα δεδομένα – αναζητήσεις στο διαδίκτυο, οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές Android και οι κατηγορίες ιστότοπων που ζητήθηκαν – που παρέχονται εθελοντικά από χρήστες του Kaspersky Safe Kids.

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος Μάιος 2022 - Απρίλιος 2023, οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές στο Android περιλάμβαναν το YouTube (33%), το TikTok (18%) και το WhatsApp (18%). Το Roblox κατέλαβε την τέταρτη θέση (7%). Στα Windows, οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές ήταν το Google Chrome (46%), το Microsoft Edge (13%) και η αγαπημένη εφαρμογή επικοινωνίας των παιδιών, το Discord (10%).

Όσο για το YouTube, τα παιδιά έψαχναν κυρίως για κανάλια και bloggers που ανεβάζουν ψυχαγωγικό περιεχόμενο, προκλήσεις ή κανάλια lifestyle (19%), για παράδειγμα. Τα κινούμενα σχέδια, οι τηλεοπτικές εκπομπές και τα anime (17%) ήταν το επόμενο πιο δημοφιλές θέμα. Την τρίτη θέση κατέλαβαν μουσικοί ερμηνευτές (15,7%). Οι game bloggers αντιπροσώπευαν το 15,5% των αναζητήσεων και το περιεχόμενο gaming το 10%.

Οι MrBeast και SSSniperWolf ήταν πρώτοι στις τάσεις μεταξύ των bloggers και των καναλιών.

Μεταξύ των κινουμένων σχεδίων (46%), τα παιδιά έψαχναν συχνότερα για το Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir σεζόν 5, και το MSA previously My Story Animated. Οι Chainsaw Man, Demon Slayer και One Piece βρέθηκαν στην κορυφή των αναζητήσεων για anime (16%). Και οι πιο αγαπημένες ταινίες μεταξύ των παιδιών ήταν το Super Mario Bros. Movie, Black Panther: Wakanda Forever, Rock Dog 3: Battle the Beat.

Το «Baby Shark» ήταν το τραγούδι με τη μεγαλύτερη ζήτηση μεταξύ των παιδιών. Όσον αφορά τις μουσικές προτιμήσεις, ηγέτες ήταν τα κορεάτικα pop συγκροτήματα BLACKPINK και BTS, η ραπ, και ο Πορτορικανός καλλιτέχνης Bad Bunny.

Οι Aphmau, Dream και Technoblade ήταν οι κορυφαίες τάσεις αναζήτησης για gaming bloggers κατά αριθμό αιτημάτων στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών εκτός από το Roblox και το Minecraft ήταν τα Brawl Stars, Fortnite, Genshin Impact και Stumble Guys.

Άλλες δημοφιλείς τάσεις περιλαμβάνουν αναζητήσεις που σχετίζονται με το Gacha Life. Αυτό περιλαμβάνει βίντεο από το παιχνίδι, TikTok, μίνι ταινίες και άλλα.

Όσον αφορά τα memes, τον τελευταίο χρόνο τα «beluga», «skibidi bop», «gigachad» και «countryhumans» ήταν τα πιο δημοφιλή μεταξύ των παιδιών. Τα βίντεο ASMR ήταν επίσης πολύ δημοφιλή, με τους ήχους "Asmr eating" και "Αsmr makeup" να είναι οι ήχοι που αναζητήθηκαν περισσότερο.

Όσον αφορά τις αναζητήσεις των παιδιών στην Ελλάδα, το Youtube ήταν η Android εφαρμογή με το υψηλότερο ποσοστό χρήσης (31,60%), με το TikTok (23,39%) και το Instagram (15,21%) να ακολουθούν. Παράλληλα, το Microsoft Chrome αποτέλεσε την Windows εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο (42,19%), ενώ το Microsoft Edge βρέθηκε στη δεύτερη θέση (10,72%) και το Firefox στην τρίτη (9,72%). Οι κατηγορίες αναζήτησης στις Android εφαρμογές αφορούσαν κυρίως την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με άλλους χρήστες (32,11%) και την αναζήτηση μουσικής, βίντεο και λογισμικού (30,96%), ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η αναζήτηση περιεχομένου για ενήλικες (9,70%). Αντίστοιχη είναι η εικόνα αναφορικά με τις αναζητήσεις στις εφαρμογές Windows, με την πρώτη θέση να αφορά αναζήτηση λογισμικού και οπτικοακουστικού υλικού (43,65%), η δεύτερη υπηρεσίες επικοινωνίας (31,38%), ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται και πάλι οι αναζητήσεις που αφορούν περιεχόμενο ενηλίκων (6,00%).

«Η περσινή χρονιά ήταν πλούσια σε εκδηλώσεις που είχαν απήχηση στο παιδικό κοινό. Εκτός από τα θέματα Evergreen που είναι σταθερά δημοφιλή ανάμεσα στα παιδιά, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός «εποχιακών» ιστοριών που συνδέονται με τις νέες κυκλοφορίες ταινιών κινουμένων σχεδίων. Ταυτόχρονα, όλες αυτές οι τάσεις είναι εξίσου σημαντικές και ενδιαφέρουσες για τα παιδιά, πράγμα που σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά στις τρέχουσες τάσεις για να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά τους. Σε αυτό, μια αξιόπιστη λύση γονικού ελέγχου μπορεί να είναι μια εξαιρετική βοήθεια για τους γονείς τόσο γιατί κρατάει τα παιδιά ασφαλή στο διαδίκτυο, όσο και γιατί μπορεί να τους δείξει και τα ενδιαφέροντά τους», σχολιάζει η Anna Larkina, ειδικός στην ανάλυση περιεχομένου ιστού στην Kaspersky.

Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα έχουν μια θετική διαδικτυακή εμπειρία, η Kaspersky συνιστά στους γονείς τα ακόλουθα: