NASA: Στη δημοσιότητα η πιο «παλιά» φωτογραφία του σύμπαντος που έχει τραβηχτεί

Η εικόνα που έχουμε για το σύμπαν διευρύνθηκε σημαντικά μετά από μια φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA και που προσφέρει την πιο εμβριθή ματιά που έχουμε για αυτό μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για την πρώτη εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ, αξίας 10 δισ. δολαρίων και δείχνει πως ήταν το σύμπαν πριν 13 δισ. χρόνια, σε υπέρυθρο φως. Το πανίσχυρο τηλεσκόπιο εστίασε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του ουρανού όπου βρίσκεται το σμήνος γαλαξιών SMACS 0723.

Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα σε ειδική τελετή στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.

Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C

— NASA (@NASA) July 11, 2022