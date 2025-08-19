Ειδήσεις | Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κερατέα

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα.

Συναγερμό στην Πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Ντάρδιζα Κερατέας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 63 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οροθετήθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά παραμένουν όλες οι δυνάμεις για την θέσουν υπό έλεγχο.

