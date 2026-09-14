Γερμανία: Ένας στους τρεις εθελοντές κρίνεται ακατάλληλος για θητεία στην Bundeswehr

Ένας στους τρεις εθελοντές για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν κρίνεται σωματικώς κατάλληλος για στρατιωτική θητεία.

Ένας στους τρεις εθελοντές για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν κρίνεται σωματικώς κατάλληλος για στρατιωτική θητεία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Άμυνας, τα οποία επικαλείται το περιοδικό Der Spiegel.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, οι ιατρικές εξετάσεις κατά το β' τρίμηνο του τρέχοντος έτους αποκάλυψαν ότι περισσότεροι από το 24% των εθελοντών κρίθηκαν ακατάλληλοι για στρατιωτική θητεία στην Bundeswehr. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι και κατά τους πρώτους μήνες της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, απορρίφθηκε το 25%.

Σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Άμυνας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Αριστεράς, μετά τις ιατρικές εξετάσεις, κατά το β' τρίμηνο του 2026 κατάλληλοι κρίθηκαν 1.131 από τους 1.490 υποψηφίους. Από τον Απρίλιο έως το τέλος Ιουνίου η Bundeswehr απέστειλε το προβλεπόμενο ερωτηματολόγιο σε 169.141 νέους, με το οποίο διερευνούσε το πιθανό ενδιαφέρον τους να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Από αυτούς, 86.962 άνδρες εκλήθησαν να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το ερωτηματολόγιο, ενώ οι 82.179 γυναίκες το έκαναν εθελοντικά.

Στο πλαίσιο των ιατρικών εξετάσεων, ελέγχονται η ακοή, η όραση και ζωτικά σημεία, ενώ εξετάζονται ενδεχόμενα προϋπάρχοντα προβλήματα, π.χ. στην πλάτη ή τη μέση. Μπορεί επίσης να ζητηθεί η γνώμη ψυχολόγου. Προκειμένου να αυξηθεί σύντομα ο αριθμός των στρατεύσιμων, η διαδικασία έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Πριν από την αναστολή της υποχρεωτικής θητείας το 2011, τα ποσοστά απόρριψης ήταν υψηλότερα - έφθανε ακόμη και το 50%, καθώς οι εξετάσεις ήταν ιδιαίτερα αυστηρές και η Bundeswehr δεν ήταν σε θέση να εκπαιδεύσει όλους τους υποψήφιους.

Τα επόμενα χρόνια, οι ένοπλες δυνάμεις αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 184.000 σε 265.000 άνδρες και γυναίκες, με μια επιπλέον εφεδρεία 200.000 στρατιωτών. Για το τρέχον έτος έχει επιτευχθεί ο σχετικά χαμηλός στόχος για μερικές χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες, ενώ το υπουργείο Άμυνας θα είναι σε θέση το 2028 να κρίνει εάν η αλλαγή στη νομοθεσία απέφερε αποτελέσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ