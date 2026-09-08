Στα 775,78 ευρώ η μέση σύνταξη του ΕΦΚΑ τον Αύγουστο - Οι καταβολές έως το τέλος του έτους

Στα 775 ευρώ κατά μέσο όρο οι νέες συντάξεις (λόγω των επιπτώσεων ωρίμανσης του ν. Κατρούγκαλου), όταν την ίδια στιγμή η μέση σύνταξη στο Δημόσιο αγγίζει τα 1.229 ευρώ.

Μόλις το 42,79% των συντάξεων ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, με τη μέση σύνταξη να διαμορφώνεται στα 867,71 ευρώ, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Μηνιαίας Έκθεσης ΕΣΕΠΣ «Ήλιος» μηνός Αυγούστου. Η μέση επικουρική φτάνει στα 196 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 116 ευρώ.

Μάλιστα οι νέες συντάξεις του ΕΦΚΑ διαμορφώνονται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα στα 775 ευρώ κατά μέσο όρο (λόγω των επιπτώσεων της ωρίμανσης του ν. Κατρούγκαλου), όταν την ίδια στιγμή η μέση σύνταξη στο Δημόσιο αγγίζει τα 1.229 ευρώ. Και αυτό διότι στο Δημόσιο οι μισθοί είναι συχνά υψηλότεροι και πιο σταθεροί (λόγω ωριμάνσεων, κλιμακίων, μπόνους απόδοσης κλπ) σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα και οι συντάξεις των ασφαλισμένων να διαμορφώνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από εκείνες του ιδιωτικού τομέα.

4 στις 10 συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ

Όπως αναφέρει η έκθεση του «Ήλιος», μόνο το 42,74% των κύριων συντάξεων γήρατος ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, με 208.293 συνταξιούχους να λαμβάνουν συντάξεις έως 500 ευρώ (μεικτά). Ακόμη 899.268 συνταξιούχοι λαμβάνουν ποσά μικρότερα των 1.000 ευρώ (μεικτά).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχουν 21.020 πολίτες που εισπράττουν σύνταξη έως 100 ευρώ, ενώ στον αντίποδα άλλοι 3.726 λαμβάνουν συντάξεις άνω των 4.000 ευρώ. Στο μεταξύ υπάρχουν τρεις συνταξιούχοι που λαμβάνουν 10 συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα).

Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο εκδόθηκαν 28.357 νέες συντάξεις, επίδοση χαμηλότερη του μέσου όρου (λόγω θερινών διακοπών) και είχαν συνολική δαπάνη 15.773.382,98€.

Οι παρεμβάσεις έως το τέλος του χρόνου

Η διαρκής «φτωχοποίηση» των συνταξιούχων ήταν η αφορμή για το πακέτο παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Έτσι στις 30 Νοεμβρίου πιστώνεται στους λογαριασμούς 2,2 εκατομμυρίων πολιτών η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ και διευρύνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον οι συνταξιούχοι από 1/1/2027 θα λάβουν αύξηση των συντάξεων με βάση το μέσο όρο του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Με βάση τις εκτιμήσεις του Απριλίου 2026 που ενσωματώθηκαν στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το οριστικό ποσοστό αύξησης θα καθοριστεί με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον Νοέμβριο 2026. Οι συντάξεις θα συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε έτος χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος να αυξάνεται κατά επιπλέον περίπου 2,7 δισ. ευρώ το 2030 σε σχέση με το 2026.

Έτσι για παράδειγμα, συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ, θα λάβει 208 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 608 ευρώ καθαρά ετησίως.