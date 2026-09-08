Γιατί το 2026 θα είναι χρονιά - σταθμός για τη ΜΕΒΓΑΛ

Έτος ορόσημο θα αποδειχθεί η φετινή χρονιά για την ιστορική γαλακτοβιομηχανία της Βορείου Ελλάδος. Οι λόγοι.

Χρονιά σταθμός αναμένεται να είναι το 2026 για την ιστορική γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ που έχει διανύσει μια μακρά επιχειρηματική διαδρομή οκτώ δεκαετιών.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, τόσο το επενδυτικό πλάνο, όσο και η στρατηγική που ακολουθείται για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής και της εξωστρέφειας της εταιρείας, ανεβάζουν ακόμη μεγαλύτερες «στροφές». Ο στόχος δε που έχει τεθεί για εφέτος είναι περισσότερο από το 50% των πωλήσεων της εταιρείας να προέλθει από την εξαγωγική της δραστηριότητα, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΕΒΓΑΛ, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο Χατζάκο, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναμένεται να κλείσει το 2026 στα 234 εκατ. ευρώ.

Η mega επένδυση των 160 εκατ. ευρώ σε νέο εργοστάσιο

Πλέον η γνωστή γαλακτοβιομηχανία ετοιμάζεται να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, με την ανέγερση ενός νέου εργοστασίου γιαουρτιού.

Τον Μάρτιο του 2026 υποβλήθηκαν αιτήσεις για το επενδυτικό σχέδιο «MEVGAL Dairy Future: Νέα Πρότυπη Εγκατάσταση Γιαουρτιού», παράλληλα, τόσο στο πλαίσιο του Ν. 4864/2021 για τον χαρακτηρισμό του ως Εμβληματική Επένδυση Στρατηγικής Σημασίας, όσο και στο πλαίσιο χρηματοδότησής του μέσω δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τον Μάιο του 2026 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του ΤΑΑ και υπεγράφη η σχετική δανειακή σύμβαση.

Πρόκειται για ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που ενισχύει στρατηγικά τις παραγωγικές δυνατότητες της εταιρείας. Η νέα παραγωγική μονάδα γάλακτος και γιαουρτιού, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του τυροκομείου, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενδυναμώνουν την παρουσία της εταιρείας στις δύο σημαντικότερες εξαγωγικές κατηγορίες ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων: το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι και τη φέτα.

Σύμφωνα δε με τη διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας η συνολική επένδυση για την κατασκευή του νέου εργοστασίου αναμένεται να φτάσει τα 160 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω αυτής η εταιρεία θα υπερδιπλασιάσει την παραγωγική της δυναμικότητα, επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογίες και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας και διεθνούς της παρουσίας.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζάκος, η εν λόγω επένδυση είναι η μεγαλύτερη στον κλάδο, ενώ με την ολοκλήρωσή της θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Τζίρος 206,65 εκατ. ευρώ το 2025

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και του ομίλου έσπασε ανοδικά το φράγμα των 200 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 206,656 εκατ. ευρώ από 195,607 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,65%.

Το ποσοστό μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 21,35% έναντι 22,07% της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 0,71%.

Το ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκε στα 20.306 χιλ. ευρώ έναντι 20.147 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο ομίλου ανέρχεται στα 20.300 χιλ. ευρώ έναντι 20.134 χιλ. ευρώ το 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,294 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,290 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο ομίλου σε κέρδη 10,261 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,264 εκατ. ευρώ το 2024.

Η καθαρή αύξηση του δανεισμού του ομίλου και της εταιρείας ανήλθε σε 9,7 εκατ. ευρώ και οφείλεται στην χρηματοδότηση της αύξησης του κύκλου εργασιών, την αύξηση των αποθεμάτων και μέρος αυτής στην χρηματοδότηση επενδύσεων.

Κατά την 31/12/2025 απασχολούνταν 640 άτομα, έναντι 601 το προηγούμενο έτος.

Συγκρατημένα θετικές οι προοπτικές για τη γαλακτοβιομηχανία το 2026

Σύμφωνα με τη διοίκηση, για τη χρήση 2026, οι προοπτικές του γαλακτοβιομηχανικού κλάδου στην Ελλάδα διαγράφονται συγκρατημένα θετικές, με εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς σε αξία μεταξύ 3% και 5%, υπό την προϋπόθεση σταθεροποίησης του πληθωρισμού και σταδιακής αποκλιμάκωσης του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.

Στον κλάδο, η κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή σε όγκο, ενώ η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, λειτουργικά γαλακτοκομικά και από την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Ταυτόχρονα, αναμένεται να συνεχιστούν οι πιέσεις από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία εξακολουθούν να διατηρούν σημαντικό μερίδιο αγοράς, εντείνοντας τον ανταγωνισμό. Υπό τις συνθήκες αυτές, η διατήρηση της κερδοφορίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το κόστος, να επενδύουν στην καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχύουν τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων τους, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την αυξανόμενη εξωστρέφεια του κλάδου.

Παράλληλα, το εξωτερικό περιβάλλον εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τον κλάδο, επηρεάζοντας τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και τη ζήτηση. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας και των ζωοτροφών, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής.

Επιπλέον, ενδεχόμενες εμπορικές πολιτικές προστατευτισμού, όπως η επιβολή δασμών ή άλλων περιορισμών θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου σε βασικές αγορές του εξωτερικού. Οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το αυξημένο μεταφορικό κόστος συνεχίζουν να αποτελούν παράγοντες αβεβαιότητας, ενώ οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δύνανται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της διαφοροποίησης προμηθευτών και πηγών εφοδιασμού και η ευελιξία στη στρατηγική τιμολόγησης καθίστανται κρίσιμες για την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών κινδύνων.

Οκτώ δεκαετίες επιχειρηματικής διαδρομής

Η Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος ιδρύθηκε το 1950 στα Κουφάλια του Νομού Θεσσαλονίκης από τον Κωνσταντίνο Χατζάκο, τον άνθρωπο που δήλωνε με πολύ πάθος πως «μέσα στις φλέβες μου, κυλά γάλα…».

Σήμερα πρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας είναι η Μαίρη Χατζάκου, ενώ καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ασκεί ο γιος της Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος - Χατζάκος. Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται στη Μακεδονία, περιοχή η οποία καλύπτει το 75% του αγελαδινού γάλακτος που χρειάζεται η εταιρεία.

Οι εξαγωγές της έχουν ξεπεράσει πλέον το 40% του συνολικού κύκλου εργασιών της. Η γαλακτοβιομηχανία έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα από το 1985.

Υπενθυμίζεται ότι αντιπρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής της Bespoke SGA Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ενώ το 2021 μπήκε στο μετοχικό κεφάλαιο της γαλακτοβιομηχανίας, με ένα ποσοστό οριακά υψηλότερο του 21%.

Διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον οργανωμένα ψυχόμενα δίκτυα στην Ελλάδα και πάνω από 50 αντιπροσώπους, τα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ βρίσκονται σήμερα σε περισσότερα από 17.000 σημεία πώλησης στην ελληνική αγορά.