ΕΕ: Εκταμίευση 3,47 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για αγορά μαχητικών, drones και συστημάτων αεράμυνας

Η εκταμίευση αυτή αποτελεί μέρος δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ που ενέκρινε η ΕΕ νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκταμίευσε 3,47 δισ. ευρώ (4 δισ. δολάρια) στην Ουκρανία για τη χρηματοδότηση της προμήθειας περισσότερων drones, πυραύλων, συστημάτων αεροπορικής άμυνας και μαχητικών αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εκταμίευση αυτή αποτελεί μέρος δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ που ενέκρινε η ΕΕ νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το Reuters.

Η εν λόγω εκταμίευση ακολουθεί την πρώτη δόση ύψους 3,2 δισ. ευρώ που κατέβαλε η Επιτροπή στην Ουκρανία στις 25 Ιουνίου και μια δόση ύψους 3,9 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε στις 30 Ιουνίου για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Σήμερα, επενδύουμε επιπλέον 3,47 δισ. ευρώ για να συμβάλουμε στην προστασία του ουρανού της Ουκρανίας. Με αυτή τη νέα εκταμίευση στο πλαίσιο του πακέτου δανείων μας ύψους 90 δισ. ευρώ, βοηθάμε την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον λαό της. Παράλληλα, φέρνουμε πιο κοντά τις αμυντικές μας βιομηχανίες, συνδυάζοντας τη βιομηχανική κλίμακα της Ευρώπης με την απαράμιλλη καινοτομία της Ουκρανίας. Έτσι παίρνει σάρκα και οστά η νέα μας συμφωνία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Ας στείλει αυτή η νέα στήριξη ένα σαφές μήνυμα: κάθε ρωσικό πλήγμα ενισχύει την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να είναι ελεύθερη, καθώς και τη δική μας αποφασιστικότητα να σταθούμε στο πλευρό της, για όσο διάστημα χρειαστεί».

Η εν λόγω εκταμίευση καλύπτει μια επιπλέον δόση του πρώτου προγράμματος προμήθειας μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για πρόσθετα μη επανδρωμένα αεροσκάφη -συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεγάλης εμβέλειας με κινητήρα αεριώθησης- καθώς και για πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη Gripen. Στόχος είναι να βοηθηθεί η Ουκρανία να εξασφαλίσει άμεσα τον κρίσιμο εξοπλισμό που χρειάζεται.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, ως χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο, η Ουκρανία έχει ανάγκη την ταχεία παράδοση κρίσιμων αμυντικών προϊόντων. Τις επόμενες εβδομάδες θα εγκριθεί και θα εκταμιευθεί περαιτέρω στήριξη που αφορά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυρομαχικά, συστήματα αεράμυνας και πυραύλους. Για την Ουκρανία, αυτό σημαίνει ταχύτερη πρόσβαση σε εξοπλισμό που μπορεί να συμβάλει στην προστασία του εναέριου χώρου της και στην ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας. Για την Ευρώπη, σημαίνει τη συνέχιση της στήριξης μιας χώρας της οποίας η ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης.