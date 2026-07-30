Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της «παύσης» η BoE - Στο 3,75%

Η Κάθριν Μαν μαζί με την Μέγκαν Γκριν και τον επικεφαλής οικονομολόγο Χιου Πιλ τάχθηκαν υπέρ της αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης στο 4%.

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England - BoE), όπως ευρέως αναμενόταν, την Πέμπτη, αλλά 3 υπεύθυνου χάραξης πολιτικής υποστήριξαν την αύξηση του κόστους δανεισμού λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC ) ψήφισε με 6-3 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 3,75%, αντί για το 7-2 που ανέμεναν οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Η Κάθριν Μαν μαζί με την Μέγκαν Γκριν και τον επικεφαλής οικονομολόγο Χιου Πιλ τάχθηκαν υπέρ της αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης στο 4%.

Τα υπόλοιπα μέλη της MPC φάνηκαν να μην βιάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια, ωστόσο, εμμένοντας στην στάση αναμονής του Διοικητή της ΒοΕ, Άντριου Μπέιλι, που ελπίζει ότι θα διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός δεν θα υπερβεί τον στόχο του 2% κατά πολύ φέτος.

«Η διατήρηση των επιτοκίων στο τρέχον ύψος είναι κατάλληλη, καθώς οι παγκόσμιες συνθήκες φαίνονται πιο αβέβαιες και πληθωριστικές, ενώ οι εγχώριες συνθήκες είναι συνολικά πιο ευνοϊκές όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό», ανέφερε ο Μπέιλι.

Εάν η Τράπεζα της Αγγλίας συνεχίσει να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, αυτό θα είναι μια ανακούφιση για τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει δώσει προτεραιότητα σε μέτρα για το κόστος ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών, ώστε βοηθήσει στη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού κατά το ένα δέκατο της ποσοστιαίας μονάδας.

Στις προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, η κεντρική εκτίμηση της Τράπεζας της Αγγλίας - η οποία υποθέτει ότι οι τιμές ενέργειας κινούνται σε γενικές γραμμές όπως αναμένουν οι αγορές και υπάρχουν μόνο περιορισμένες επιπτώσεις από το υψηλό κόστος στους μισθούς και τον καθορισμό των τιμών - έδειξε ότι ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί στο 3,2% αργότερα φέτος από το χαμηλό 15 μηνών του 2,6% τον Ιούνιο και θα παραμείνει πάνω από τον στόχο μέχρι τις αρχές του 2028, όταν θα διολισθήσει κάτω από το 2%.

Αυτή είναι μια πιο ήπια προοπτική για τον πληθωρισμό από ό,τι στις τελευταίες πλήρεις τριμηνιαίες προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας τον Απρίλιο, αλλά παρόμοια με αυτήν τον Ιούνιο.

Ωστόσο, το σενάριο βασίζεται στις προσδοκίες της χρηματοπιστωτικής αγοράς ότι η ΒοΕ θα αυξήσει τα επιτόκια το τελευταίο τρίμηνο του 2026 και ξανά το 2027, σε αντίθεση με την προσδοκία των περισσότερων οικονομολόγων που εκτιμούν πως υπάρχει δυνατότητα αποφυγής περαιτέρω σύσφιξης.