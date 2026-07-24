Η εφαρμογή με την ονομασία «Ergani» αποτελεί μέρος των εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II και διαλειτουργεί με τις λοιπές εφαρμογές του για την άντληση και καταχώριση στοιχείων που αφορούν τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από αυτό

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη δημιουργία της νέας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές, με την ονομασία «Ergani», μέσω της οποίας οι εργοδότες θα μπορούν να πραγματοποιούν fast track προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 2 ημερών την εβδομάδα), για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες επιχειρήσεων, ακόμη και σε αργίες ή Σαββατοκύριακα.

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μέρος των εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II και διαλειτουργεί με τις λοιπές εφαρμογές του για την άντληση και καταχώριση στοιχείων που αφορούν τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από αυτό. Πρόσβαση έχουν όλοι οι χρήστες του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II με τα ίδια διαπιστευτήρια.

Παράλληλα αναβαθμίζεται η εφαρμογή «myErgani app» για εργαζόμενους οι οποίοι εφεξής θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της εφαρμογής, να ειδοποιηθούν για τη νέα πρόσληψη, να ελέγξουν τους όρους της σύμβασης εργασίας που έχουν προσυμφωνήσει με τον εργοδότη. Εν συνεχεία, εφόσον συμφωνούν, θα αποδέχονται τη σύμβαση ψηφιακά.

Υποβολή «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο εργοδότης υποβάλλει την «Ψηφιακή Αναγγελία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές «Ergani», εφόσον προσλαμβάνει εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) ημερών την εβδομάδα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 578Α του Κώδικα Εργατικού Δικαίου.

Στην Ψηφιακή Αναγγελία ο εργοδότης καταχωρεί τους ουσιώδεις όρους εργασίας του άρθρου 73 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, εκτός από εκείνους που είναι προσυμπληρωμένοι βάσει των χαρακτηριστικών της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση επαναπρόσληψης του ίδιου εργαζόμενου ο εργοδότης δύναται να επιλέξει την προσυμπλήρωση της Ψηφιακής Αναγγελίας βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί σε προηγούμενη πρόσληψη. Ο εργοδότης υποβάλει την Ψηφιακή Αναγγελία η οποία αποστέλλεται στον εργαζόμενο για την αποδοχή του.

Αποδοχή από τον εργαζόμενο

Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής του άρθρου 3, για την πρόταση προς σύναψη της σύμβασης από τον εργοδότη. Μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myErgani :

α) αποδέχεται τους ουσιώδεις όρους που έχουν δηλωθεί από τον εργοδότη

β) ενημερώνεται για την επεξεργασία και, όπου απαιτείται, για την άντληση, διαβίβαση ή διασταύρωση των στοιχείων του μέσω της εφαρμογής και των διαλειτουργούντων πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

γ) συμπληρώνει και επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία.

Στην περίπτωση αλλοδαπών απαιτείται, πέραν των οριζομένων στην παρ. 2, η επισύναψη των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών.

Στην περίπτωση ανήλικων εργαζόμενων απαιτείται η επισύναψη του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου.

Οριστικοποίηση «Ψηφιακής Αναγγελίας»

Ο εργοδότης λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής, για την συμπλήρωση από τον υποψήφιο εργαζόμενο, των προσωπικών του στοιχείων καθώς και για την αποδοχή του και προβαίνει στην οριστικοποίηση της Ψηφιακής Αναγγελίας.

Η οριστικοποίηση της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» ισοδυναμεί με και πραγματοποιεί αυτόματα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II:

α) Ψηφιακή αναγγελία Έναρξης Εργασίας.

β) Ψηφιακή δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας.

γ) Δήλωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της Ψηφιακής Αναγγελίας στην εφαρμογή, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα υποβολής και η δήλωση αυτή αποτελεί για τον εργοδότη και τον κατά περίπτωση υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.

Η ορθότητα, η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πεδία της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών», αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του κατά περίπτωση υπόχρεου προς υποβολή στοιχείων ή των εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων.

Διαδικασία μεταβολής και ανάκλησης

Σε περίπτωση τροποποιήσεων που αφορούν στα δηλωθέντα στοιχεία, ο εργοδότης υποχρεούται να τροποποιεί την «Ψηφιακή Αναγγελία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία και ο εργαζόμενος αφού λάβει εκ νέου ειδοποίηση ως προς τη μεταβολή, πρέπει να την αποδεχτεί.

Ο εργοδότης έχει την δυνατότητα ανάκλησης της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» σε περίπτωση που η εργασία δεν πραγματοποιηθεί.

Προθεσμίες και κυρώσεις

Η «Ψηφιακή Αναγγελία Πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» υποβάλλεται πριν την έναρξη εργασίας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές «Ergani».

Μεταβολές επί των δηλωθέντων στοιχείων της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» υποβάλλονται το αργότερο έως την έναρξη του αρχικά δηλωμένου ωραρίου ή έως την έναρξη του τυχόν μεταβληθέντος ωραρίου, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Ανάκληση σε υποβληθείσες «Ψηφιακές Αναγγελίες πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» μπορεί να γίνει πριν την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου.

Αν ο εργαζόμενος βρεθεί να απασχολείται χωρίς να έχει γίνει η «Ψηφιακή Αναγγελία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών», επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία του άρθρου 5 του ν.4554/2018 (10.500 ευρώ ανά άτομο).

Ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση της υποβολής της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» όλες οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα επιβολής αυτών.