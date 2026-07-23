Η εφαρμογή «Ergani app» προβλέφθηκε στον νόμο 5239/25 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» και σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να καλύψει μία πραγματική ανάγκη μιας επιχείρησης, ένα έκτακτο κενό ή τον αυξημένο φόρτο εργασίας που μπορεί να προκύψει σε μία επιχείρηση.

Από τον Αύγουστο, στην κορύφωση του καλοκαιριού και της τουριστικής σεζόν, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν fast track προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 2 ημερών την εβδομάδα) για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες επιχειρήσεων, ακόμη και σε αργίες ή Σαββατοκύριακα.

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι είναι διαθέσιμη πλέον η νέα εφαρμογή «Ergani app» για εργοδότες, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται η εφαρμογή «myErgani app» για εργαζόμενους οι οποίοι εφεξής θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της εφαρμογής, να ειδοποιηθούν για τη νέα πρόσληψη, να ελέγξουν τους όρους της σύμβασης εργασίας που έχουν προσυμφωνήσει με τον εργοδότη. Εν συνεχεία, εφόσον συμφωνούν, θα αποδέχονται τη σύμβαση ψηφιακά.

Το νέο σύστημα περιορίζει δραστικά τη γραφειοκρατία, καθώς απαιτείται πλέον η υποβολή ενός μόνο εντύπου αντί των τεσσάρων που προβλέπονταν μέχρι σήμερα. Η εφαρμογή αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση, τη φιλοξενία, τις εκδηλώσεις και τα θεάματα, όπου οι ανάγκες για προσωπικό εμφανίζονται συχνά αιφνιδιαστικά και απαιτούν άμεση κάλυψη.

«Επιταχύνουμε και απλοποιούμε τις προσλήψεις μέσω της νέας εφαρμογής “Ergani app”. Παρέχουμε έτσι, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, ανά πάσα στιγμή μέσω του κινητού τους, σε λίγα λεπτά, με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια. Παράλληλα παρέχουμε αυξημένη προστασία στους εργαζομένους και πλήρη καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους» δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Η εφαρμογή «Ergani app» προβλέφθηκε στον νόμο 5239/25 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» και σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να καλύψει μία πραγματική ανάγκη μιας επιχείρησης, ένα έκτακτο κενό ή τον αυξημένο φόρτο εργασίας που μπορεί να προκύψει σε μία επιχείρηση.

Από την ηλεκτρονική ειδοποίηση στην ψηφιακή αποδοχή

Ο εργοδότης εισέρχεται στο περιβάλλον της νέας εφαρμογής «Ergani app» για εργοδότες και καταχωρίζει ανάμεσα σε άλλα:

Ειδικότητα

Ημέρες και ώρες εργασίας

Αμοιβή

Ασφάλιση

Ο εργαζόμενος εισέρχεται στο περιβάλλον της αναβαθμισμένης εφαρμογής «myErgani app» όπου μπορεί να δει τους όρους της σύμβασης και, εφόσον συμφωνεί, να την αποδεχθεί ψηφιακά.

Ακολούθως, ο εργοδότης οριστικοποιεί την υποβολή της σύμβασης στη νέα εφαρμογή «Ergani app», και το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια για την δήλωση της έναρξης και λήξης της απασχόλησης.

Με τη νέα εφαρμογή «Ergani app» για εργοδότες και την αναβαθμισμένη εφαρμογή «myErgani app» για εργαζόμενους, η διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών μιας επιχείρησης γίνεται πιο απλή, πιο γρήγορη, πιο διαφανής για όλους.

Η νέα ενιαία δήλωση συγκεντρώνει σε μία μόνο διαδικασία τρεις επιμέρους δηλώσεις: την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας, τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας και την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου. Παράλληλα, καταγράφεται ο ακριβής χρόνος εργασίας των εργαζομένων και παρέχεται αυξημένη προστασία σε όλους.

Η αναβαθμισμένη εφαρμογή myErgani app» για εργαζόμενους διατίθεται δωρεάν μέσω App Store και Google Play.

Η νέα εφαρμογή «Ergani app» για εργοδότες διατίθεται επίσης δωρεάν μέσω App Store και Google Play.

Έκρηξη προσλήψεων στο εξάμηνο

Το νέο εργαλείο έρχεται σε μια χρονική στιγμή που καταγράφονται ιστορικά υψηλές επιδόσεις στο ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων το α' εξάμηνο του έτους, καθώς η έναρξη της τουριστικής σεζόν συνοδεύεται -παραδοσιακά- με δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην εστίαση και στα ξενοδοχεία.

Η αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται και στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων του Μαΐου που ήταν θετικό κατά 132.730 θέσεις εργασίας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαΐου 2026, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 368.429, ενώ οι αποχωρήσεις σε 235.699. Από τις 235.699 συνολικά αποχωρήσεις, οι 96.616 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 139.083 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν -σύμφωνα με πληροφορίες- και τα στατιστικά του Ιουνίου.

Στο μεταξύ, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.361.618 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.028.775, εκ των οποίων οι 612.212 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 416.563 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, όπως ανακοινώθηκε, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου πενταμήνου του έτους 2026 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 332.843 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Η πλειοψηφία των προσλήψεων του Μαΐου έγινε στους κλάδους της Εστίασης και των Καταλυμάτων, με το Λιανικό εμπόριο να ακολουθεί ως τρίτος μεγαλύτερος εργοδότης.