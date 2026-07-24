Τραμπ: Με κεφάλαια του Ιράν θα πληρώνονται οι ζημιές πλοίων στον Κόλπο - Τεχεράνη: «Εμπρηστικό προηγούμενο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στο εξής για την κάλυψη ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στο εξής για την κάλυψη ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο.

«Από τώρα, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ιράν: «Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι η πρόθεση που εξέφρασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Πέμπτη να χρησιμοποιούνται πλέον ιρανικά κεφάλαια δεσμευμένα στις ΗΠΑ ή υπό τον έλεγχο της κυβέρνησής του προκειμένου να καλύπτονται οι ζημιές εμπορικών πλοίων τα οποία υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο δημιουργεί «εμπρηστικό προηγούμενο».

«Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων (...) δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο», τόνισε ο κ. Αραγτσί μέσω X.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ