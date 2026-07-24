Ολοταχώς για εβδομαδιαία άνοδο 13% το πετρέλαιο - Πάνω από τα 100 δολάρια το brent

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δε φαίνεται να αποκλιμακώνεται, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν πλήγματα για 13η συνεχόμενη νύχτα.

Σε τροχιά για να κλείσουν την εβδομάδα με ισχυρή άνοδο βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δε φαίνεται να αποκλιμακώνεται, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν πλήγματα για 13η συνεχόμενη νύχτα, ενώ οι απειλές των Χούθι για αποκλεισμό της πρόσβασης των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα δημιουργεί ακόμα έναν πονοκέφαλο στις αγορές.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσως Σεπτεμβρίου του ευρωπαϊκού brent -που αποτελεί και το παγκόσμιο σημείο αναφοράς- υποχωρούν την Παρασκευή οριακά κατά 0,27%, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων. Σε εβδομαδιαία βάση, το ευρωπαϊκό αργό ενισχύεται κατά 13,5%, σε μία από τις καλύτερες επιδόσεις του μέσα στο 2026.

Παρόμοια εικόνα και για το αμερικανικό WTI, με τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου να κερδίζουν 10,9% από τις αρχές της εβδομάδας και να διαπραγματεύονται στα επίπεδα των 91,49 δολαρίων/βαρέλι.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, οι τιμές του brent ενισχύθηκαν κατά 7,5%, πιάνοντας το φράγμα των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Μάιο, μετά τις αναφορές των ανταρτών Χούθι της Υεμένης πως στοχοθέτησαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση πως επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στο Βασίλειο.