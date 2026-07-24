Πυρκαγιές: Η Ισπανία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης

Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών.

Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών, η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές.

Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είχαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους κάπου 10.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη, ενώ αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME) τη διαχείριση της κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ