Τι έγινε με το πλοίο του Προκοπίου που χτυπήθηκε έξω από το Ομάν

Ο κ. Προκοπίου, με περιουσία 4,7 δισ. δολαρίων είναι ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ελλάδα, και έχτισε τον πλούτο του μέσω τριών ελληνικών ναυτιλιακών

Χτύπημα από δύο βλήματα δέχτηκε το Kavomaleas, το τάνκερ που ανήκει στην Dynacom του Γιώργου Προκοπίου, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο. Οι Financial Times επικαλέστηκαν δορυφορικές εικόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος που φαίνεται να δείχνουν το Kavomaleas με ένα σύννεφο καπνού να ανεβαίνει από τη μηχανή του σε ιρανικά ύδατα, ενώ ναυτιλιακοί αναλυτές εκτιμούν πως το σκάφος είναι «πολύ πιθανό» να είχε καταληφθεί.

Το Kavomaleas ετοιμαζόταν να παραλάβει περισσότερα από 500.000 βαρέλια πετρελαίου ενώ η ναυτιλιακή ανέφερε στους FT ότι ένα άλλο από τα πλοία της, το Acheloos, χτυπήθηκε επίσης την Κυριακή το βράδυ ενώ μετέφερε 2 εκατ. βαρέλια «μαύρου χρυσού». Η Dynacom έχει στείλει τουλάχιστον 10 δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ από τότε που η διαδρομή έκλεισε ουσιαστικά τον Φεβρουάριο μετά από επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Γιώργος Προκοπίου επεσήμανε ότι η στάση του, θυμίζει τους Έλληνες εμπόρους που κατάφερναν να διασπούν ναυτικούς αποκλεισμούς την εποχή των Ναπολεόντειων Πολέμων. Είχε υπογραμμίσει ότι: «η Ελλάδα διαθέτει μακρά παράδοση στην υπέρβαση αποκλεισμών ήδη από την αρχαιότητα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ελληνική ναυτιλία δεν αποθαρρύνεται εύκολα από τους κινδύνους».

Παραμένει άγνωστο εάν η Τεχεράνη ανακοινώσει επίσημα ότι έχει κατάσχει το Kavomaleas και ποιους όρους, εάν υπάρχουν, θέτει για την απελευθέρωση του πληρώματος ή την επιστροφή του σκάφους. Εάν το τάνκερ έχει πράγματι καταληφθεί, θα είναι το τρίτο που περνά στα χέρια των Ιρανών από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ. Δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της ναυτιλιακής MSC κατασχέθηκαν τον Απρίλιο με τα πληρώματά της, ενώ δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί.

Σύμφωνα με το Forbes, ο κ. Προκοπίου, με περιουσία 4,7 δισ. δολαρίων είναι ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ελλάδα, και έχτισε τον πλούτο του μέσω τριών ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών: της Dynacom, την οποία ίδρυσε το 1991, της Sea Traders, η οποία ιδρύθηκε το 1974, και Dynagas, που ιδρύθηκε το 2004. Οι επιχειρήσεις του διαχειρίζονται αθροιστικά 102 τάνκερς, πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην και πλοία μεταφοράς LNG.