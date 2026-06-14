Νέες ειδικότητες και επαγγέλματα του μέλλοντος που θα έρθουν στην Ελλάδα έως το 2035

Τα επαγγέλματα που εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο -λόγω της ΑΙ- είναι τα εξής: Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Μισθοδοσία, Data entry clerks,Τραπεζικό back office, Διοικητική υποστήριξη / Γραμματεία, HR Αdministration, Customer support (call centers, chat) κ.α.

Η ριζική αναδιαμόρφωση του εργασιακού τοπίου και η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνουν νέα επαγγέλματα και ειδικότητες στο προσκήνιο, ενώ παράλληλα δημιουρούν νέες ανάγκες και διαφορετικές απαιτήσεις σε δεξιότητες από το ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με τον δείκτη Iceberg Index, που χρησιμοποιούν οι ερευνητές του MIT, η ΑΙ έχει τη δυνητική δυνατότητα να αντικαταστήσει το 11,7% των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, μεταβάλλοντας ριζικά τα κριτήρια με τα οποία οι επιχειρήσεις θα αναζητούν και θα αξιολογούν το προσωπικό τους τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει πως οι ανακατατάξεις που παρατηρούνται σήμερα δεν έχουν ακόμη λάβει δραματικές διαστάσεις. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, παράλληλα με την κατάργηση ορισμένων επαγγελμάτων, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και νέοι επαγγελματικοί ρόλοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα επαγγέλματα που εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο -λόγω της ΑΙ- είναι τα εξής: Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Μισθοδοσία, Data entry clerks,Τραπεζικό back office, Διοικητική υποστήριξη / Γραμματεία, HR Αdministration, Customer support (call centers, chat) κ.α.

Μεσαίας επικινδυνότητας είναι οι ειδικότητες του Marketing, του content writing, καθώς και η Υποστήριξη Πωλήσεων.

Η επιλογή επαγγέλματος

Οι νέοι καλούνται να επιλέξουν επιστημονικά πεδία που θα τους οδηγήσουν στα επαγγέλματα του μέλλοντος. Εύλογα η πληροφορική κατέχει τα πρωτεία, ενώ η αγορά εργασίας συνεχίζει να έχει ανάγκη από ειδικότητες στο χώρο της υγείας, της φροντίδας ηλικιωμένων, της εκπαίδευσης, καθώς και από τεχνικές ειδικότητες.

Ωστόσο μόλις το 2,5% των απασχολούμενων στην Ελλάδα ασχολούνται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, έναντι 5% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.

Σύμφωνα το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, τον επίσημο φορέα του Υπουργείου Εργασίας που μελετά τα μεγέθη, τις τάσεις, την προσφορά και τη ζήτηση επαγγελμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα επαγγέλματα που θα έχουν μεγάλη απορρόφηση έως το 2035 είναι τα εξής:

Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων,

Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού,

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων,

Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων,

Τεχνικός Αυτοματισμών,

Ηλεκτρονικός κτιρίων για ασύρματες συνδέσεις (πχ ΚΝΧ σε οικείες και επαγγελματικούς χώρους,

Ψυκτικός Προηγμένων συστημάτων,

Μηχανικός ΙΤ

Επαγγελματίες Υγείας και Παροχών Υπηρεσιών Προσωπικής Ιατρικής Υποστήριξης,

Χειριστές και Συντηρητές Ιατρικών Εργαλείων και Μηχανημάτων,

Στελέχη Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων,

Στελέχη προώθησης εξαγωγών και εφοδιαστικής αλυσίδας

Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων και χειριστές μηχανημάτων έργου.

Στις προβλέψεις του για την Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) επισημαίνει πως τα δημοφιλέστερα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας είναι οι δάσκαλοι, οι υπάλληλοι γραφείου, οι χειριστές μηχανημάτων, οι επαγγελματίες υγείας, οι ειδικοί προσωπικής φροντίδας και οι πωλητές.