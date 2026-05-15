Euroxx: Αναβαθμίζει σε overweight τον ΟΤΕ, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 21,3 ευρώ

Aυξημένη τιμή-στόχο στα 21,3 ευρώ, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 16,4%, δίνουν οι αναλυτές της Euroxx.

Σύσταση οoverweight για τη μετοχή του ΟΤΕ (από equalweight προηγουμένως) και αυξημένη τιμή-στόχο στα 21,3 ευρώ (από 17,9 ευρώ), η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 16,4%, δίνουν οι αναλυτές της Euroxx.

Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για διατηρήσιμη λειτουργική δυναμική στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του ΟΤΕ και υπογραμμίζει την ανθεκτική του θέση σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι αναλυτές της Euroxx εκτιμούν ότι η επιτάχυνση της διείσδυσης του FTTH και η μετάβαση πελατών από καρτοκινητά σε συμβόλαια θα ενισχύσουν το μέσο έσοδο ανά χρήστη, ενώ η βελτιστοποίηση του κόστους θα στηρίξει περαιτέρω την κερδοφορία.

«Κατά την άποψή μας, ο ΟΤΕ συνδυάζει ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη και ένα ελκυστικό προφίλ αποδόσεων προς τους μετόχους, προσφέροντας συνολικές αποδόσεις διανομής περίπου 8% βάσει των εκτιμήσεών μας, με στήριξη από ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Euroxx.

Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι ο ΟΤΕ θα προχωρήσει σε ετήσιες διανομές ύψους 560 εκατ. ευρώ για τα έτη 2027-2028, κατανεμημένες μεταξύ μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών σε αναλογία 67%/33%, που αντιστοιχούν σε μερισματική απόδοση 5,5% και μέρισμα ανά μετοχή (DPS) 0,98-1,00 ευρώ.