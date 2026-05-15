TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Mετασχηματίζει το δίκτυο καταστημάτων της η ΔΕΗ, εισάγοντας την TechLiving Zone σε 47 σημεία πανελλαδικά, φέρνοντας για πρώτη φορά ενέργεια και τεχνολογία σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας για το σπίτι και την επιχείρηση, σύμφωνα με ανακοίνωση. Μέσα από την TechLiving Zone, επαναπροσδιορίζεται η εμπειρία εξυπηρέτησης, με λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, όπως τονίζεται.

One-stop shop για ενέργεια και τεχνολογία

Σε μια περίοδο που η αγορά λιανικής κατευθύνεται σε υβριδικά μοντέλα εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ επεκτείνει τον ρόλο του φυσικού καταστήματος πέρα από την ενέργεια, ενσωματώνοντας προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες και διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο one-stop shop για τον πελάτη. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της, πανελλαδικά, με την προσθήκη 26 ανασχεδιασμένων καταστημάτων ΔΕΗ τους επόμενους μήνες.

Η διαθεσιμότητα της TechLiving Zone διαφοροποιείται ανά κατάστημα. Σε αυτά, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας και τεχνολογίας, οργανωμένων σε έξι διακριτές κατηγορίες με χρωματική σήμανση για εύκολη και άμεση πλοήγηση: ενεργειακές λύσεις, connectivity, smart living, iExperience, laptop και περιφερειακά και entertainment.

Προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον

Οι ενεργειακές λύσεις περιλαμβάνουν προϊόντα, όπως αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και φωτοβολταϊκά συστήματα, καλύπτοντας ανάγκες εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας στο σπίτι ή την επιχείρηση. Η κατηγορία connectivity προσφέρει smartphone και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας για συνεχή συνδεσιμότητα, ενώ το smart living περιλαμβάνει έξυπνες οικιακές συσκευές που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία στο σπίτι.

Παράλληλα, στην κατηγορία iExperience οι πελάτες μπορούν να βρουν συσκευές, όπως iPhone, MacBook, iPad, ενώ η κατηγορία laptop και περιφερειακά περιλαμβάνει φορητούς υπολογιστές, εξαρτήματα και αξεσουάρ για εργασία και ψυχαγωγία. Τέλος, η κατηγορία entertainment περιλαμβάνει τηλεοράσεις και προϊόντα gaming για ολοκληρωμένη ψυχαγωγία. Με αυτό τον τρόπο, οι πελάτες που επισκέπτονται τα καταστήματα ΔΕΗ μπορούν να συνδυάζουν προϊόντα και υπηρεσίες, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τόσο τις ενεργειακές όσο και τις τεχνολογικές τους ανάγκες.

Συνεχής επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων

Το δίκτυο καταστημάτων της ΔΕΗ έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον πελάτη και με σκοπό να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Πέρα από τις TechLiving Zones, τα νέα καταστήματα ΔΕΗ παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη από συμβούλους ενέργειας ΔΕΗ myEnergy Coach, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά και κάρτα, myΔΕΗ Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και myΔΕΗ 24/7 για 24ωρη εξυπηρέτηση και δυνατότητα πληρωμής οποιαδήποτε στιγμή, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Με την ανάπτυξη της Tech Living Zone, η ΔΕΗ ενισχύει τη σύνδεση ενέργειας και τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πελατών της, επεκτείνοντας τον ρόλο του φυσικού καταστήματος σε ένα σύγχρονο σημείο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων. Έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο, η ΔΕΗ μετασχηματίζει τα καταστήματά της, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης που συνδυάζει και ενσωματώνει καινοτόμες υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας και τεχνολογίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.