Κλοιός πιέσεων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Πτώση έως και άνω του 3% για τις τράπεζες

Σε κλοιό πιέσεων βρίσκονται την Παρασκευή μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τις πτωτικές τάσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και τη νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου προς τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Η συγκρατημένη κίνηση των τιμών του πετρελαίου το προηγούμενο διάστημα είχε στηρίξει τις αγορές, υπό την ελπίδα ότι μπορεί να αυξηθεί σταδιακά ο αριθμός των πλοίων που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Κι ενώ η διάθεση ανάληψης ρίσκου είχε ανακάμψει, λόγω της αργίας της Αναλήψεως χθες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η όποια δυναμική μετριάστηκε λόγω του χαμηλότερου τζίρου.

Ωστόσο, ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως το θετικό υπόβαθρο των προηγούμενων ημερών δεν είχε κάποιον ουσιαστικό θεμελιώδη καταλύτη. Και ότι οι κίνδυνοι για αρνητικές ειδήσεις από το Ιράν παραμένουν αυξημένοι ενόψει του Σαββατοκύριακου, καθώς ο Τραμπ επιστρέφει από την Κίνα.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν απώλειες που υπερβαίνουν το 1%. Στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρεί 1,73%, στο Παρίσι ο CAC40 κινείται στο -1,10%, ενώ περί του 1,25% υποχωρεί ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.259,63 μονάδες με απώλειες 1,71%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη της συνεδρίασης.

Εντονότερες οι πιέσεις για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχωρεί 2,87% στις 2.553,65 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος πλην της Τρ. Κύπρου (+0,64%).

Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς, υποχωρώντας 3,66% και 3,54% αντίστοιχα. Πάνω από 3% υποχωρεί και η ΕΤΕ στα 13,87 ευρώ, ενώ για την Alpha Bank οι απώλειες διαμορφώνονται σε 2,56%. Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρεί η Optima (-0,75%) στα 9,92 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2,6 με 28 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 74 σε αρνητικό και 47 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 48,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,27 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχωρίζει η άνοδος 1,53% για τη Motor Oil στα 35,94 ευρώ, ενώ σε θετικό έδαφος ακολουθεί μόνο η μετοχή της Helleniq Energy (+0,51%).

Σε αρνητικό έδαφος, πτωτικά σε ποσοστό άνω του 2% κινούνται οι τίτλοι των ElvalHalcor (-2,56%), Metlen (-2,16%), Τιτάν (-2,15%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,14%).