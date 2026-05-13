Υποχρεωτικές οι Κλαδικές ΣΣΕ σε επισιτισμό και ζαχαρώδη - Αυξήσεις έως και 12%

Πάνω από 425.000 εργαζόμενοι θα δουν αυξήσεις, επιδόματα και νέες ρυθμίσεις στις συμβάσεις εργασίας, αναφέρει η ΠΟΕΕΤ.

Υποχρεωτικές καθίστανται οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στους κλάδους του επισιτισμού και των βιομηχανιών ζαχαρωδών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η ΠΟΕΕΤ είναι η πρώτη κλαδική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που έκανε χρήση του νέου νομοθετικού πλαισίου και της Κοινωνικής Συμφωνίας, ώστε να ρυθμίσει τους όρους αμοιβής και εργασίας στον κλάδο ενιαία για όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους εργαζόμενους. Η συμβολή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) με την επικουρική υπογραφή της βοήθησε να επισπευσθεί η διαδικασία και να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πλέον, περίπου 425.000 εργαζόμενοι στους δύο αυτούς κλάδους θα δουν αυξήσεις από 8% έως 12% πάνω από τον νομοθετημένο μισθό, προσαύξηση 10% για τυχόν εργασία την 6η ημέρα, επιδόματα και τριετίες, καθώς και θεσμικούς όρους που έμεναν χρόνια παγωμένοι, λόγω των μνημονίων».

Σύμφωνα με την ΠΟΕΕΤ, «η εξέλιξη αυτή είναι η τρανή απόδειξη πως οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαπραγματεύονται και να φέρνουν επιθυμητά αποτελέσματα και η πολιτεία να πράττει το αυτονόητο: να επικυρώνει και να επεκτείνει τις συμφωνίες αυτές χωρίς να καθορίζει τη μοίρα των διαπραγματεύσεων. Η επαναφορά την Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους είναι μονόδρομος».

«Η ΠΟΕΕΤ, που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ", είναι η μεγαλύτερη κλαδική Ομοσπονδία της χώρας, δεσμεύεται πως, με τη συνδρομή της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συμφωνίας, θα υπογράψει και τις έξι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε ο κλάδος του επισιτισμού-τουρισμού να έχει ρυθμισμένους όρους αμοιβής και εργασίας για όλους τους εργαζόμενους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.