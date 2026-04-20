Εντός της εβδομάδας ξεκινούν οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό - Μπόνους για πολύτεκνους, μητέρες και δωρεάν διαμονή σε 9 προορισμούς

Την Τρίτη 21 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 25 Απρίλου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται προς τη Δ.ΥΠ.Α. αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Το πρόγραμμα αφορά περίπου 300.000 δικαιούχους, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών (αιτήσεις, αξιολόγηση, ενστάσεις και οριστικά αποτελέσματα) έως τις 30 Απριλίου, ώστε οι επιταγές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 1η Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα επεκτείνεται από φέτος κατά ένα μήνα και διαρκεί πλέον 13 αντί 12 μήνες, καθώς η καταληκτική του ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου του 2027 (αντί Μάιο 2027).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στις πολύτεκνες οικογένειες, που εξισώνονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Επίσης προβλέπεται η πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα και η εξίσωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων (φυσικές, θετές, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης).

Τι προβλέπει ο κοινωνικός τουρισμός

Το κόστος των διακοπών είναι μηδενικό για 11 προορισμούς στους οποίους η διάρκεια διαμονής είναι 10 και 12 μέρες, ενώ για τους υπόλοιπους προορισμούς (νησιωτικούς και ηπειρωτικούς) η συμμετοχή των δικαιούχων φτάνει κατ΄ ανώτατο όριο στα 12 ευρώ ανά άτομο για κατάλυμα με πρωινό και ως 7 ευρώ ανά άτομο σε κατάλυμα χωρίς πρωινό.

Δωρεάν διαμονή έως 10 διανυκτερεύσεις εξασφαλίζουν όσοι επιλέξουν διακοπές σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο και έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Αννας της Β. Εύβοιας του Εβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Ο φετινός κοινωνικός τουρισμός περιλαμβάνει:

Συμμετοχή σε περισσότερα από 1.500 καταλύματα σε όλη τη χώρα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια)

Επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με διαφοροποίηση ανά κατηγορία δικαιούχων

Μηδενική συμμετοχή για άτομα με αναπηρία σε μετακινήσεις και διαμονή

Αυξημένη διάρκεια διακοπών:

- έως 10 ημέρες για νησιά του Βορείου Αιγαίου

- έως 12 ημέρες για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Οι τιμές επιδότησης για τα καταλύματα προσαυξάνονται κατά 20% για διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Αύγουστο του 2026 και κατά τις περιόδους από 15.12.2026 έως 4.1.2027 (Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά-Θεοφάνεια) και από 23.4.2027 έως 9.5.2027 (Πάσχα 2027).

Η μοριοδότηση

Το εισόδημα που θα «κλειδώσει» τη μοριοδότηση των δικαιούχων είναι αυτό που δηλώθηκε το 2025 (εισόδημα φορολογικού έτους 2024). Ανάλογα με το ύψος του ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, η μοριοδότηση των δικαιούχων διαμορφώνεται ως εξής:

Εως 10.000,99 ευρώ: 30 μόρια.

Από 10.001,00 ευρώ έως 20.000,99 ευρώ: 20 μόρια.

Από 20.001,00 ευρώ έως 30.000,00 ευρώ: 10 μόρια

Για νέο δικαιούχο ή δικαιούχο που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδων 2024-2025 και 2025-2026 δίδονται 20 μόρια επιπλέον.

Επιπλέον μοριοδότηση δίδεται σε δικαιούχους με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω (50 μόρια) σε μονογονείς (10 μόρια) και σε δικαιούχους με ανήλικα τέκνα κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρόσκλησης (15 μόρια για κάθε τέκνο).

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%. Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.