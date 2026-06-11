Euronext Athens: Καθαρό μέρισμα 0,109 ευρώ ανά μετοχή - Στις 30 Ιουνίου η καταβολή

Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,1090123767 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η Euronext Athens με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 11/6.

Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,1090123767 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η Euronext Athens με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 11/6.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας που είναι εγγεγραμμένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, με ημερομηνία αποκοπής την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 30 Ιουνίου 2026 από την Euronext Securities Athens Α.Ε. (πρώην ATHEXCSD) μέσω των συμμετεχόντων που τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο ΣΑΤ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κληρονόμοι θανόντων δικαιούχων ή τίτλοι σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός έτους ή μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την παρέλευση ενός έτους.