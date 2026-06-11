Ρεκόρ για την IPO της SpaceX: «Μάζεψε»75 δισ. δολάρια - Η τιμή της μετοχής - Πόσο αποτιμάται

Η κατασκευάστρια πυραύλων και διαστημοπλοίων του Έλον Μασκ πρόκειται να καταστεί μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο, στη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία.

Γράφει ιστορία με ρεκόρ ζήτησης η SpaceΧ, στη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία, αντλώντας 75 δισ. δολάρια και την αποτίμησή της να «χτυπά» τα 1,77 τρισ. δολάρια. Η επιχείρηση του Έλον Μασκ κατέληξε σε επίσημη τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας εγγραφής της, με ύψος τα 135 δολάρια ανά μετοχή.

Πλέον, μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της στη Wall Street ενώ η μετοχή πρόκειται να ξεκινήσει να διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον τίτλο "SPCX" την Παρασκευή. Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα προαίρεσης εργαζομένων και τις περιορισμένες μονάδες μετοχών, η αποτίμηση φτάνει περίπου τα 1,8 τρισ. δολάρια.

Η SpaceX διέθεσε 555.555.555 κοινές μετοχές στην ΙPO της, με έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό (30%) να καταλήγει στα χέρια των retail buyers, ενώ ηκατασκευάστρια πυραύλων και διαστημοπλοίων του Έλον Μασκ να καθίσταται μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.

Μάλιστα, η SpaceX θα καταταχθεί έβδομη ισχυρότερη μεταξύ των εισηγμένων στις ΗΠΑ όταν η μετοχή της κάνει το ντεμπούτο της στον τεχνοβαρή δείκτη αύριο. Με την τιμολόγηση, η μετοχή της SpaceX θα συναλλάσσεται την Παρασκευή, με αξία υψηλότερη από εταιρείες όπως η JP Morgan, η Berkshire Hathaway και η Eli Lilly.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μεγαλύτερη ΙΡΟ πριν από την SpaceX άνηκε στην Saudi Aramco τον Δεκέμβριο του 2019, η οποία συγκέντρωσε 25,6 δισ. δολάρια με αποτίμηση 1,71 τρισ. δολαρίων.

Ο Μασκ θα κατέχει το 82% της SpaceX μετά την IPO, με αποτέλεσμα να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο αδιανόητο ορόσημο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ανθρωπότητας, με την αγορά των ΗΠΑ να ανακάμπτει απότομα φέτος μετά από μια περίοδο αστάθειας.

Η Goldman Sachs έχει προβλέψει ότι τα έσοδα από τις αμερικανικές IPOs θα μπορούσαν να τετραπλασιαστούν στο ρεκόρ των 160 δισ. δολαρίων το 2026, χάρη σε μια σειρά μετοχών που περιλαμβάνουν όχι μόνο την SpaceX, αλλά και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic.