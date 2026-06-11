Αυτοκίνητο

Η Ford ανακηρύχθηκε η πιο εμβληματική εταιρεία στην Αμερική

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Η Ford ανακηρύχθηκε η πιο εμβληματική εταιρεία στην Αμερική
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Η σημαντική αυτή διάκριση απέναντι σε καταξιωμένα brands, όπως η Apple, η Coca-Cola, η Amazon και η General Motors, έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία.

Η Ford αναδείχθηκε η «πιο εμβληματική εταιρεία στην Αμερική» από το περιοδικό TIME και την εταιρεία ερευνών Statista, έπειτα από σχετική έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί.

Η σημαντική αυτή διάκριση απέναντι σε καταξιωμένα brands, όπως η Apple, η Coca-Cola, η Amazon και η General Motors, έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, λίγο πριν την επίσημη 250ή επέτειο από την ίδρυση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική επιρροή της Ford στην κοινωνία και την βιομηχανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Αυτοκίνητο
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