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Νέος υπουργός Άμυνας τηςΝέος υπουργός Άμυνας της Βρετανίας ο Νταν Τζάρβις Βρετανίας ο Νταν Τζάρβις

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Νέος υπουργός Άμυνας της Βρετανίας ο Νταν Τζάρβις
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Μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών.

Ο Νταν Τζάρβις διορίστηκε απόψε υπουργός Άμυνας της Βρετανίας μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών.

Ο Χίλι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Στάρμερ ότι δεν διέθετε τους πόρους που απαιτούνται για να διατηρηθεί η χώρα ασφαλής σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών. Η επιστολή παραίτησής του συνοδευόταν από οξεία κριτική προς τον πρωθυπουργό, ενδεικτική της κρίσης στους κόλπους της κυβέρνησης.

Η αποχώρησή του αποτελεί το πρώτο μείζον πλήγμα για την κυβέρνηση Στάρμερ σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών και αναμένεται να πυροδοτήσει νέα πολιτική αντιπαράθεση για το κατά πόσο η Βρετανία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφαλείας.

Ο Τζον Χίλι είχε αναλάβει το υπουργείο Άμυνας μετά την εκλογική νίκη των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024 και θεωρούνταν μια από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες της κυβέρνησης σε θέματα άμυνας και εθνικής ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Βρετανία
Υπουργείο Άμυνας
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