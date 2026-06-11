Πετρέλαιο: Η συμφωνία Τραμπ - Ιράν «βύθισε» σχεδόν 3% το Brent

Τα futures του WTI των ΗΠΑ υποχώρησαν 2,6% στα 87,71 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς αποδυναμώθηκε 2,9% στα 90,38 δολάρια.

Τελευταία ενημέρωση 23:06

Κατρακύλα άνω του 2% σημείωσε το πετρέλαιο την Πέμπτη, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τις προγραμματισμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν καθώς ΗΠΑ και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία. Τα futures του WTI των ΗΠΑ υποχώρησαν 2,6% στα 87,71 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς αποδυναμώθηκαν 2,9% στα 90,38 δολάρια.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν απόψε», τόνισε ο Τραμπ. Nωρίτερα προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά και «κάποια στιγμή στο όχι πολύ μακρινό μέλλον» θα αποκτήσουν τον «πλήρη έλεγχο» των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, όπως έκανε η Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα.

«Το Ιράν θα δώσει σθεναρή, συντριπτική και οδυνηρή απάντηση, που θα προκαλέσει μεταμέλεια, εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο νησί Χαργκ», προειδοποίησε ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, o επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ εκτίθενται σε ένα «τέλμα δίχως τέλος» μετά τις απειλές Τραμπ.

«Ακατάλληλες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν τα πάντα προς το χειρότερο, θα καταστρέψουν τις ενεργειακές υποδομές, θα ανατινάξουν τις αγορές και θα σας βυθίσουν σε ένα τέλμα δίχως τέλος από το οποίο δεν θα μπορείτε να βγείτε για χρόνια» υπογράμμισε. «Θα ανακαλύψετε ένα διαφορετικό Ιράν» συμπλήρωσε. Oι αμερικανικές δυνάμεις έκαναν γύρο επιδρομών εναντίον στρατιωτικών στόχων της Τεχεράνης όπως των συστημάτων επικοινωνιών και των εγκαταστάσεων αεράμυνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε την στρατιωτική πίεση στο Ιράν αυτή την εβδομάδα, καθώς έχει απογοητευτεί από την Τεχεράνη επειδή δεν συμφώνησε σε ένα deal για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την εγκατάλειψη του πυρηνικού της προγράμματος ενώ κατηγόρησε την Ισλαμική Δημοκρατία ότι κατέρριψε ένα ελικόπτερο Apache πριν από μερικά 24ωρα.

Παρά τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, η Rystad Energy εκτίμησε την Πέμπτη ότι η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να απορροφήσει τις διαταραχές από ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις, επικαλούμενη το ρεκόρ εξαγωγών αργού από τις ΗΠΑ, τη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα και τις εναλλακτικές οδούς εξαγωγών που μειώνουν την εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο ανώτερος αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας, Jorge Leon, προειδοποίησε ότι οι πιθανότητες μιας βραχυπρόθεσμης διπλωματικής ανατροπής έχουν μειωθεί, αφήνοντας τις τιμές του «μαύρου χρυσού» ευάλωτες σε απότομες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εάν οι τελευταίες εχθροπραξίες θα παραμείνουν περιορισμένες ή θα εξελιχθούν σε μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση.