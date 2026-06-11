Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έδωσε «φτερά» στη Wall Street - Ράλι 2,54% για Nasdaq

Micron Technology, AMD και Intel ισχυροποιήθηκαν 11,66%, 7,97% και 9,27% ενόψει της IPO από SpaceX. Η Oracle κατακρημνίστηκε 8,53%.

Κέρδη πέτυχε η Wall Street την Πέμπτη, με «γκάζι» από το rebound των μετοχών τσιπ μετά από το πρόσφατο sell off σε συνδυασμό με την επικείμενη υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Έχουμε σπουδαία συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αρκετά έγγραφα είναι στην τελική τους μορφή. Ο Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες», πρόσθεσε και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι υπογραφές να πέσουν στην Ευρώπη.

Μάλιστα, το «παρών» όταν θα... στεγνώνει το μελάνι για το deal δεν αποκλείεται να δώσει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιν Ντι Βανς. Θετικά λειτούργησε και η ακύρωση των προγραμματισμένων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν που γνωστοποίησε νωρίτερα ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Ο Dow Jones κέρδισε 1,86% στις 50.848 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,75% στις 7.394 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 2,54% στις 25.809 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές των Micron Technology, AMD και Intel ισχυροποιήθηκαν 11,66%, 7,97% και 9,27% αντίστοιχα, μετά από ραγδαίο ξεπούλημα 10% την Παρασκευή, με την τελευταία μάλιστα αναβαθμίζεται από την Bank of America από underperform σε buy την Πέμπτη, ενώ το ETF iShares Semiconductor σκαρφάλωσε 6%. Στον αντίποδα, η Oracle κατακρημνίστηκε 8,53% μετά την ανακοίνωση για πρόσθετη άντληση 20 δισ. δολαρίων στην ΑΙ.

«Με βάση ότι οι συζητήσεις έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ακύρωσα τους προγραμματισμένoυς βομβαρδισμούς. Τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, σε γενικές γραμμές και σε λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, ΗΑΕ, Κατάρ, Τουρκίας, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανίας, Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα Συμφωνία» τόνισε ο Τραμπ.

Αρνητικά τα νέα για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate διολίσθησαν 3% στα περίπου 86 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures του Brent επίσης απώλεσαν 3% στα περίπου 89 δολάρια το βαρέλι. «Οι αγορές δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments.

Στο πεδίο των «μάκρο», οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ άγγιξαν υψηλό τετραμήνου (από Φεβρουάριο), εντείνοντας φόβους πως η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια για να φρενάρει το ράλι των τιμών. Παράλληλα, ο δείκτης τιμών παραγωγού (Producer Price Index - PPI) ενισχύθηκε 6,5% σε ετήσια βάση, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022 ενώ εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός PPI επιταχύνθηκε 4,9% σε ετήσια βάση και 0,4% σε μηνιαία.

Η ανάκαμψη των τσιπ έρχεται καθώς ο ενθουσιασμός αυξάνεται ενόψει του ντεμπούτου της SpaceX την Παρασκευή, που θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η επιχείρηση του Έλον Μασκ γράφει ιστορία με ρεκόρ ζήτησης στη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία, αντλώντας 75 δισ. δολάρια, με την αποτίμησή της να «χτυπά» τα 1,77 τρισ. δολάρια.

Πλέον, μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της στον τεχνοβαρή δείκτη αύριο, Παρασκευή με ονομασία "SPCX"στο ταμπλό, όντας ήδη μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο. Αναμένεται να καταταχθεί ως η έβδομη ισχυρότερη μεταξύ των εισηγμένων στις ΗΠΑ με αξία υψηλότερη από εταιρείες όπως η JP Morgan, η Berkshire Hathaway και η Eli Lilly, ενώ ο Μασκ θα κατέχει το 82% της SpaceX μετά την IPO, ολοταχώς στον δρόμο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ανθρωπότητας.