«Παράθυρο» Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας με Ιράν στην Ευρώπη - Πότε ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Σύντομα η τελετή υπογραφής του εγγράφου, πιθανώς στην Ευρώπη, στην οποία θα παραστεί ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Ικανοποιημένος ότι οι ΗΠΑ «μόλις κατέληξαν σε μια σπουδαία συμφωνία για τον πόλεμο με το Ιράν», εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέο μήνυμά του την Πέμπτη, τονίζοντας πως η οριστικοποίηση ορισμένων λεπτομερειών και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων θα λάβει χώρα τα επόμενα 24ωρα, με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή να αποκλιμακώνονται.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι: «έχουμε μια συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». «Θα υπάρξει υπογραφή σύντομα και αρκετά από τα έγγραφα είναι στην τελική τους μορφή. Θα έπρεπε να γίνει ένα deal και μάλιστα αρκετά γρήγορα. Ο Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», πρόσθεσε.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι αναμένει σύντομα τελετή υπογραφής του εγγράφου, πιθανώς στην Ευρώπη, στην οποία θα παραστεί ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. «Θα δούμε» σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και αποσαφήνισε πως έχει μιλήσει με διάφορους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και αρχηγούς κρατών του Κόλπου ενώ τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόλις οι ΗΠΑ και το Ιράν υπογράψουν τη συμφωνία, πρόσθεσε.

«Δεδομένου ότι οι συζητήσειςέχουν φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσα τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί. Το σχέδιο της συμφωνίας έχει λάβει την τελική του μορφή και έχει εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, ΗΑΕ, Κατάρ, Τουρκίας, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανίας, Αιγύπτου άλλων» ισχυρίστηκε νωρίτερα.

Fars: Η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει σχέδιο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ. «Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντίληψης με τις ΗΠΑ», ανέφερε. Τo Tasnim διέψευσε τα σχόλια Τραμπ, υπενθυμίζοντας παλαιότερες τοποθετήσεις του. «Μέχρι το Ιράν να ανακοινώσει την ολοκλήρωση τυχόν συμφωνίας, οποιαδήποτε δήλωση του Τραμπ επί του θέματος θα πρέπει να θεωρείται ανάλογη των προηγούμενων ομιλιών του», υπογράμμισε.