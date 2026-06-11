Ανοδικό ξέσπασμα 2% για τον χρυσό μετά το deal Τεχεράνης - Ουάσιγκτον

Το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 3,3% στα 65,78 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 2,6% στα 1.708,38 δολάρια και το παλλάδιο έκανε ράλι 4,4% στα 1.267,50 δολάρια.

Rebound κατέγραψε ο χρυσός την Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, μετριάζοντας τους φόβους για πληθωρισμό που προκαλείται από το πετρέλαιο και αυξημένα επιτόκια.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 2% στα 4.153,71 δολάρια ανά ουγγιά, αφού ενδοσυνεδριακά έφτασε σε χαμηλό εξαμήνου (από τέλη Νοεμβρίου 2025). Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου έχασαν 0,5% στα 4.114 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 3,3% στα 65,78 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 2,6% στα 1.708,38 δολάρια και το παλλάδιο έκανε ράλι 4,4% στα 1.267,50 δολάρια.

«Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία» για μια πιθανή συμφωνία έχουν εγκριθεί από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και άλλες χώρες, ανέφερε ο Τραμπ.

«Έχουμε δει πρωτοσέλιδα για μια συμφωνία πολλές φορές στο παρελθόν και δεν έχει υλοποιηθεί... Αλλά αν αποδειχθεί αληθινή, τότε σίγουρα, θα μπορούσε να τραβήξει τον χρυσό από τα πρόσφατα χαμηλά», επεσήμανε ο Ράιαν ΜακΚέι, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται υπό πίεση από το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς το ράλι τιμών του πετρελαίου τροφοδοτούν τις προσδοκίες πως δεν θα υπάρξει σύντομα μείωση επιτοκίων από Fed.