Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1,4 εκατ. ευρώ

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Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (11/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.400.000 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι οι εξής: 24, 44, 28, 32, 9 και Τζόκερ το 9.

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους: