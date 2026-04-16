Αυστηρότερη παρακολούθηση των e-shop και μικρών επιχειρήσεων με ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Συστήνεται νέα Υποδιεύθυνση.

Στο «μάτι» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ βρίσκεται το ηλεκτρονικό εμπόριο με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και απάτης στον ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή δημιουργείται νέα Υποδιεύθυνση στο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, με βασική αποστολή την παρακολούθηση της ορθής δήλωσης και απόδοσης του ΦΠΑ από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πραγματοποιούν πωλήσεις εντός της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ σφίγγει τον κλοιό γύρω από το ειδικό καθεστώς απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ, εντείνοντας τους ελέγχους για την τήρηση των ορίων κύκλου εργασιών και τη νόμιμη ένταξη ή παραμονή σε αυτό. Επίσης ενισχύεται ο ρόλος του ΚΕΦΟΔΕ στην παρακολούθηση δηλώσεων, στη διασταύρωση στοιχείων, στην έκδοση πράξεων φόρου και προστίμων και στην υποστήριξη ειδικών κατηγοριών φορολογουμένων, όπως οι κάτοικοι εξωτερικού.

Ειδικότερα, συστήνεται Υποδιεύθυνση Μητρώου, Απεικόνισης Συναλλαγών και Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Μικρών Επιχειρήσεων με αρμοδιότητες που σχετίζονται με το φορολογικό μητρώο, την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις μικρές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα τη διαχείριση του φορολογικού μητρώου (χορήγηση ΑΦΜ, έναρξη και μεταβολή δραστηριότητας), την τήρηση βιβλίων και έκδοση φορολογικών στοιχείων, τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο (OSS, IOSS) και το ειδικό καθεστώς απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων από ΦΠΑ.

Η Υποδιεύθυνση έχει αυξημένο ρόλο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας των e-shops και των διασυνοριακών συναλλαγών εντός ΕΕ, καθώς και στον έλεγχο των προϋποθέσεων ένταξης επιχειρήσεων σε καθεστώτα απαλλαγής ΦΠΑ.

Έλεγχοι

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση φορολογουμένων η οργανωτική δομή του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής περιλαμβάνει:

Την Υποδιεύθυνση Β’ – Έμμεση φορολογία που καλύπτει τον ΦΠΑ, τα τέλη και άλλες ειδικές φορολογίες, όπως αυτές που σχετίζονται με οχήματα. Στις αρμοδιότητές της είναι ο έλεγχος των δηλώσεων ΦΠΑ, η επαλήθευση στοιχείων, η επιβολή φόρων και προστίμων και η διαχείριση αιτημάτων φορολογουμένων.

Την Υποδιεύθυνση Α' – Άμεση φορολογία, αρμόδια για θέματα φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και για ειδικές κατηγορίες φορολόγησης, όπως η φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των φορολογουμένων ως προς την υποβολή δηλώσεων, ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και προβαίνει σε διασταυρώσεις δεδομένων με βάση εργαλεία ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, χειρίζεται αιτήσεις υπαγωγής σε ειδικά καθεστώτα εναλλακτικής φορολόγησης που αφορούν κυρίως μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται και η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων.

Επίσης, η νέα δομή περιλαμβάνει Τμήμα Νομικής Υποστήριξης που χειρίζεται προσφυγές και δικαστικές υποθέσεις, γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων, ειδικό γραφείο για κατοίκους εξωτερικού και γραφείο χορήγησης ΑΦΜ και κλειδαρίθμου.