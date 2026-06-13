Ανδριανός: Ζητούμενο ένα νέο παραγωγικό παράδειγμα

Ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογράμμισε ότι το κόστος των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια αποτελούν ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση με θέμα «Το κόστος των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια στην Ελλάδα», που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FOODGaP.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το κόστος των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια αποτελούν ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού, τη βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής και την ανθεκτικότητα της χώρας και της κοινωνίας συνολικά.

Όπως σημείωσε, η ακρίβεια στα τρόφιμα συνδέεται τόσο με τη δυσκολία των νοικοκυριών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική, υγιεινή και θρεπτική διατροφή, όσο και με την πίεση που δέχονται οι παραγωγοί από την αύξηση του κόστους ενέργειας, ζωοτροφών, λιπασμάτων, μεταφορών και εργασίας.

«Για να μιλήσουμε για προσιτές τιμές, πρέπει ταυτόχρονα να μιλήσουμε για δίκαιο εισόδημα στον παραγωγό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επισιτιστική ασφάλεια χωρίς ανθεκτική εγχώρια παραγωγή, φροντίδα προς το περιβάλλον, δημόσια υγεία και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδριανός τόνισε ότι η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκεται πλέον ψηλά και στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως καταδείχθηκε και στο πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον παραγωγό να συνεχίσει να παράγει με βιώσιμο και ανταγωνιστικό τρόπο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη διασφάλισης προσιτών εισροών παραγωγής, ιδίως των λιπασμάτων, καθώς και στην ανάγκη η μετάβαση σε πιο βιώσιμες λύσεις να γίνεται με ρεαλισμό, μαζί με τον παραγωγό και προς όφελός του.

Παράλληλα, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει μία Ευρώπη ανοιχτή, εξωστρεφή και ανταγωνιστική, αλλά με εμπορικές συμφωνίες που διασφαλίζουν όρους δικαιοσύνης, ισορροπίας και πραγματικής αμοιβαιότητας, ώστε οι Ευρωπαίοι και Έλληνες παραγωγοί να μην αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα τρίτων χωρών που παράγονται με χαμηλότερες απαιτήσεις.

Αναφερόμενος στις δράσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωσε ότι, μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, στηρίζονται επενδύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την ευφυή γεωργία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη βελτίωση της θέσης του αγρότη στην αλυσίδα αξίας, στην οικοτεχνία, στη μεταποίηση μικρής κλίμακας, στην καθετοποίηση της παραγωγής, στην ανάδειξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των δήμων και των περιφερειών σε ζητήματα όπως τα σχολικά γεύματα, οι βιώσιμες δημόσιες προμήθειες, οι κοινωνικές δομές σίτισης, οι λαϊκές αγορές, η μείωση της σπατάλης τροφίμων, η αναδιανομή πλεονασμάτων και η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή.

«Τα βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων χτίζονται μέσα από συνεργασία, με εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Το ζητούμενο είναι ένα νέο παραγωγικό παράδειγμα που θα διασφαλίζει προσιτή και ποιοτική τροφή για τον πολίτη, αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό, λιγότερη σπατάλη, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ