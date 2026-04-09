ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Βελτιώστε την παιδική φροντίδα για να επιστρέψουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας

Η Ελλάδα διαθέτει από τις χαμηλότερες συμμετοχές γυναικών στο εργατικό δυναμικό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα απευθύνει ο ΟΟΣΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν την καλύτερη πρόσβαση στις τεχνολογίες, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και τη βελτίωση της χρηματοδότησης για προσιτή παιδική φροντίδα προκειμένου να εισαχθούν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ΟΟΣΑ εστιάζει στο πώς τα κράτη θα πρέπει να «ξαναχτίσουν» τα θεμέλια της ανάπτυξης λόγω των προκλήσεων της νέας εποχής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια, έχοντας υλοποιήσει πολλές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ωστόσο η έλλειψη παραγωγικότητας, το επενδυτικό κενό και η περιορισμένη υιοθέτηση κυρίως από τις μικρές επιχειρήσεις, των νέων τεχνολογιών «φρενάρουν» την ανάπτυξη.

Παρά τη μείωση της ανεργίας, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι παραμένει υψηλή σε σχέση με άλλα κράτη, ενώ η έλλειψη δεξιοτήτων είναι σημαντική και συνεχίζει να αυξάνεται. Οι δεξιότητες των ενηλίκων, όπως μετρήθηκαν από την PIAAC, υστερούν σε σχέση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ και η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης είναι χαμηλή.

Επ' αυτού ο ΟΟΣΑ προτείνει:

1. Διασφάλιση της ποιότητας των παρόχων κατάρτισης μέσω τακτικών αξιολογήσεων και βελτιωμένων πιστοποιήσεων.

2. Επέκταση των στοχευμένων επιταγών κατάρτισης ώστε οι ενήλικες να μπορούν να συμμετέχουν σε μακροχρόνια προγράμματα και παροχή θεσμοθετημένης άδειας εκπαίδευσης.

3. Ανακατανομή της υψηλής στήριξης για άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας προς περισσότερη κατάρτιση και συμβουλευτική για ανέργους.

Παράλληλα σημειώνει πως, μεγάλο παραμένει το χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, με την Ελλάδα να διαθέτει από τις χαμηλότερες συμμετοχές γυναικών στο εργατικό δυναμικό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Η εξασφάλιση μίας καλύτερη ισορροπίας εργασίας - προσωπικής ζωής, θα διευκόλυνε την πρόσβαση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι δομές παιδικής φροντίδας είναι περιορισμένες, καθώς οι δαπάνες κατευθύνονται περισσότερο σε επιδόματα γέννησης παρά σε υπηρεσίες.

Οι συστάσεις που απευθύνει για την άμβλυνση του προβλήματος είναι:

1. Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή και ποιοτική παιδική φροντίδα, μετατοπίζοντας τις δημόσιες δαπάνες από επιδόματα γέννησης προς δομές φροντίδας.

2. Περαιτέρω ενίσχυση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για τα στερεότυπα φύλου και πιστοποιήσεων ισότητας στις επιχειρήσεις.

3. Εισαγωγή κινήτρων για την αξιοποίηση της αμειβόμενης πατρικής άδειας, όπως μεγαλύτερη συνολική διάρκεια άδειας ή υψηλότερα επιδόματα όταν αυτή χρησιμοποιείται.