Κατώτατος μισθός: Πόσο αυξάνονται το επίδομα ανεργίας, το επίδομα γάμου, οι τριετίες και τα κλιμάκια του Δημοσίου

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από τα 880 στα 920 ευρώ και του βασικού ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες στα 41,09 ευρώ (από 39,30 ευρώ) ικανοποίησε τους εργοδοτικούς φορείς που ζητούσαν μια περιορισμένη αύξηση, δεδομένης της ρευστής κατάστασης που επικρατεί στην αγορά λόγω της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Αντιθέτως οι εργαζόμενοι των χαμηλότερων μισθολογικών κλιμακίων περίμεναν μια πιο γενναία αύξηση, ως αντιστάθμισμα της πίεσης που ασκούν στα εισοδήματα των νοικοκυριών οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο, η νέα ενίσχυση είναι η 6η κατά σειρά που εφαρμόζεται από το 2019, όταν ο κατώτατος μισθός ήταν στα επίπεδα των 650 ευρώ. Πλέον η χώρα μας καταλαμβάνει τη 12η θέση ως προς το ύψος του βασικού μισθού ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν νομοθετήσει ελάχιστη αμοιβή, βελτιώνοντας την κατάταξή της κατά δύο θέσεις.

Η αύξηση που αποφασίστηκε, της τάξης του 4,55% σε σύγκριση με το σημερινό επίπεδο του κατώτατου μισθού, συνάδει με το εύρος που εισηγήθηκαν τόσο η επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, όσο και η επιτροπή διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Για τον προσδιορισμό της ελήφθησαν υπόψη η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, οι δυνατότητές της και η πορεία του πληθωρισμού, σε μία συγκυρία κατά την οποία δοκιμάζονται εκ νέου η παγκόσμια αγορά και εφοδιαστικές αλυσίδες, με έμμεσες συνέπειες και για τις δημοσιονομικές αντοχές όλων των κρατών.

Πως διαμορφώνονται επιδόματα και μισθολόγιο Δημοσίου

Η χθεσινή αύξηση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 570.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα δουν οριζόντια μεικτή αύξηση της τάξης των 40 ευρώ στις απολαβές τους, οι παλαιότεροι εργαζόμενοι που λαμβάνουν επίδομα τριετιών, αλλά και οι δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων που συμπαρασύρονται προς τα πάνω από τον κατώτατο μισθό, όπως η τακτική επιδότηση ανεργίας, η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας και το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων.

Συνδυαστικά με τις αλλαγές στη φορολογία, ευνοημένοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών, αφού το καθαρό ποσό ανά μήνα που τους αναλογεί είναι 35 ευρώ, ενώ για τους νέους από 26 έως 29 ετών είναι 32 ευρώ. Για τους εργαζόμενους άνω των 30 ετών, το καθαρό ποσό της αύξησης είναι 29 ευρώ τον μήνα.

Για έναν εργαζόμενο κάτω των 25 ετών:

- Οι καθαρές μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 797 €

- Η καθαρή μηνιαία αύξηση ανέρχεται σε 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

- Η καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί) διαμορφώνεται στα 756 €.

Για έναν εργαζόμενο από 26 έως 30 ετών:

- Οι καθαρές μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 781 €

- Η καθαρή μηνιαία αύξηση ανέρχεται σε 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

- Η καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί) διαμορφώνεται στα 529€.

To καθαρό όφελος των εργαζομένων με τριετίες, διαμορφώνεται ως εξής:

Στο Δημόσιο οι αυξήσεις είναι οριζόντιες, τόσο στο εισαγωγικό, όσο και στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. Για παράδειγμα, υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, και 20 χρόνια προϋπηρεσία, τον Μάρτιο λάμβανε 1.385 ευρώ καθαρά, ενω από τον Απρίλιο 1.410 ευρώ.

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς τέκνα και χωρίς προϋπηρεσία τον Μάρτιο λάμβανε 927 ευρώ καθαρά και από τον Απρίλιο θα λαμβάνει 958 ευρώ.

Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα περίπου 564,8 ευρώ (από 540 ευρώ), η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας διαμορφώνεται στα 920 ευρώ, καθώς ισούται με τον κατώτατο μισθό, το επίδομα γονικής άδειας επίσης ανέρχεται στα 920 ευρώ, ενώ το επίδομα γάμου φτάνει τα 92 ευρώ (10% του κατώτατου μισθού).

Αναπροσαρμογές θα υπάρξουν και στο ειδικό επιχικό επίδομα, σε παροχές που σχετίζονται με μαθητεία, πρακτική άσκηση και συμμετοχή φοιτητών σε εξετάσεις, ενώ αυξάνεται και το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς αυτό υπολογίζεται στο 20% του εκάστοτε κατώτατου μισθού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Δώρο Πάσχα της φετινής χρονιάς θα υπολογισθεί με τον προηγούμενο μισθό, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι λαμβάνεται υπόψη ο μισθός που ίσχυε την 28η Μαρτίου (δηλαδή 15 ημέρες πριν την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα).

Εξάλλου, επειδή απαιτείται κάποιος χρόνος για τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων του Δημοσίου ώστε να προσαρμόσουν τις μισθοδοσίες τους, σε ορισμένες περιπτώσεις η νέα αύξηση μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου. Ωστόσο, το ποσό που αντιστοιχεί στον Απρίλιο θα καταβληθεί αναδρομικά.