Αυξήθηκαν οι οφειλές των επιχειρηματιών στο ΚΕΑΟ - Μειώθηκαν οι ρυθμίσεις

Στα 51,3 δισ. ευρώ εκτινάχτηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των μη μισθωτών προς τον ΕΦΚΑ στο δ' τρίμηνο 2025, από 50,8 δισ. ευρώ που ήταν στο γ' τρίμηνο του προηγούμενο έτους (αύξηση κατά 633 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 185 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των 51,3 δισ. ευρώ τα 10,5 δισ. ευρώ είναι οφειλές πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας καθώς αφορούν εργοδότες πτωχευμένους, ή σε καθεστώς εκκαθάρισης, ή εργοδότες με οφειλές πριν από την εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης μέσω ΑΠΔ, καθώς και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

Για την ανάκτηση των οφειλών, το ΚΕΑΟ προβαίνει σε ενημέρωση των οφειλετών με ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης. Ειδικά εντός του δ' τριμήνου του 2025 εστάλησαν 59.724 ατομικές ειδοποιήσεις.

Εντός του δ' τριμήνου του 2025 στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 31.277 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 19.055 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 390 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 361 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ, 536 οφειλέτες από το τ. ΕΤΕΑΕΠ και 81 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ. Συνολικά στο τέλος του 2025 εντάχθηκαν 51.700 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 45.677.891 € (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Ως προς την ανάλυση των οφειλών, διαπιστώνεται ότι:

υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.441.358 οφειλέτες (69,53% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας

το 87,06% των οφειλετών (1.804.633 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 363.275 οφειλέτες με οφειλή από 15.000 – 30.000 € ο καθένας (15,56% του τρέχοντος υπολοίπου)

αντίστοιχα μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών συγκεντρώνουν 96.500 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 € (13,27% του τρέχοντος υπολοίπου)

το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκ. € (2.961 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 24,61% του υπόλοιπου οφειλών).

Ρυθμίσεις οφειλών

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 282.377 και το ρυθμισμένο ποσό 4.867.426.016 €, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 825.897 για οφειλές ύψους 4.179.768.882 €. Οι συνολικές εισπράξεις του εντός του τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025) ανέρχονται σε 494.166.018 €, με ποσοστό 50,68% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 49,32% από καταβολές εκτός ρύθμισης. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου έχουν εισπραχθεί συνολικά 15.125.085.996 €.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πάγιες ρυθμίσεις υποχώρησαν στις 130.194 τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι 140.707 που ήταν το Σεπτέμβριο του 2025. Δηλαδή χάθηκαν σχεδόν 10.000 ενεργές ρυθμίσεις.

Οι ασφαλισμένοι που θέλουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους είναι είτε να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, κυρίως για ποσά έως 15.000 ευρώ, είτε να καταφύγουν σε ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, που έχει έως και 400 δόσεις για τα μεγάλα χρέη (άνω των 150.000 ευρώ) και τα πολύ μεγάλα χρέη (άνω των 400.000 ευρώ).