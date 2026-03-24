ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το Ε9 για διορθώσεις έως 31 Ιουλίου

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ είναι διαθέσιμη για τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Ποιοι πρέπει να κινηθούν άμεσα για να μη χάσουν εκπτώσεις.

Σε φάση διορθώσεων περνά πλέον ο ΕΝΦΙΑ, καθώς η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε εχθές τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων στην εφαρμογή Ε9, για όσους ιδιότητες έλεγξαν τα εκκαθαριστικά που έλαβαν την περασμένη εβδομάδα και διαπιστώνουν ανακρίβειες ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους. Μέχρι 31η Ιουλίου 2026, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές (τροποποιητικές) δηλώσεις χωρίς πρόστιμο, προκειμένου να γίνει σωστά η νέα εκκαθάριση του φόρου.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει σε ιδιοκτήτες που περίμεναν μειωμένο εκκαθαριστικό αλλά τελικά δεν είδαν τη σχετική ελάφρυνση να περνά στο σύστημα. Ειδικά για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και έως 1.700 κατοίκους σε ειδικές παραμεθόριες ή συγκεκριμένες περιοχές, η ΑΑΔΕ έχει ανακοινώσει ότι σε αρκετές περιπτώσεις η έκπτωση 50% δεν αποτυπώθηκε επειδή υπήρξαν λάθη ή ελλείψεις στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ίσως πλήρωσαν ή καλούνται να πληρώσουν περισσότερο φόρο, όχι επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά επειδή το ακίνητο δεν ταυτοποιήθηκε σωστά ως κύρια κατοικία. Η διόρθωση του αριθμού παροχής μπορεί να οδηγήσει σε νέα εκκαθάριση και σε μείωση του οφειλόμενου ποσού, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέο υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία και αναρτά νέο εκκαθαριστικό στο myAADE. Το ποσό που προκύπτει κατανέμεται στις υπόλοιπες δόσεις, ενώ στις περιπτώσεις που η διόρθωση γίνει εντός του προβλεπόμενου πλαισίου δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Για όσους θεωρούν ότι δικαιούνταν μείωση ή απαλλαγή αλλά αυτή δεν εμφανίστηκε καν μετά την κεντρική εκκαθάριση, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής αιτήματος μέσα από την εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με τα ανάλογα δικαιολογητικά και το σχετικό έντυπο που ζητεί η διαδικασία.

Ποια λάθη οδηγούν σε μεγαλύτερο φόρο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον έλεγχο του Ε9 και από όλους τους ιδιοκτήτες, γιατί μια σειρά από φαινομενικά «μικρά» λάθη καταλήγουν σε αισθητά υψηλότερο φόρο. Λανθασμένα τετραγωνικά σε βοηθητικούς χώρους, εσφαλμένη καταχώριση κύριων και δευτερευόντων χώρων, απουσία στοιχείων για ημιτελή κτίσματα, λάθος αναγραφή ποσοστών συνιδιοκτησίας, μη συμπλήρωση ορόφου ή πλημμελής περιγραφή εμπράγματου δικαιώματος είναι μερικά από τα συνηθέστερα σφάλματα που “φουσκώνουν” τον ΕΝΦΙΑ.

Το ίδιο ισχύει και για την παλαιότητα του ακινήτου, όπου κρίσιμο στοιχείο είναι το έτος της οικοδομικής άδειας, αλλά και για τα αγροτεμάχια, όπου λανθασμένη αποτύπωση χρήσης ή χαρακτηριστικών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον φόρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα λάθος πεδίο στο Ε9 δεν είναι απλή τυπική αστοχία αλλά άμεση αιτία επιβάρυνσης του εκκαθαριστικού.