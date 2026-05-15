Σχοινάς: Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης της νέας παραγωγικής Ελλάδας η υδατοκαλλιέργεια

Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει έναν από τους μεγάλους πυλώνες της νέας παραγωγικής Ελλάδας, όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει έναν από τους μεγάλους πυλώνες της νέας παραγωγικής Ελλάδας, όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την ομιλία του στο 4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026, με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη, Παγκόσμιο Όραμα».

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι σήμερα λειτουργούν στη χώρα περίπου 285 μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, με παραγωγή που υπερβαίνει τους 120.000 τόνους ψαριών ετησίως και αξία περίπου 670 εκατ. ευρώ, ενώ δραστηριοποιούνται ακόμη 24 ιχθυογεννητικοί σταθμοί και περισσότερες από 400 μονάδες οστρακοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο κλάδος αριθμεί περισσότερες από 700 επιχειρήσεις και φορείς, δημιουργώντας άμεσα και έμμεσα πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας, κυρίως σε νησιωτικές, παραθαλάσσιες και παραμεθόριες περιοχές.

Ο υπουργός τόνισε ότι περίπου το 80% της ελληνικής παραγωγής κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές, με το ελληνικό ψάρι να λειτουργεί πλέον ως «πρεσβευτής ποιότητας και αξιοπιστίας της ελληνικής παραγωγής και της μεσογειακής διατροφής».

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του τομέα, στάθηκε στους πιο συγκεκριμένους χωροταξικούς κανόνες, στην επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών και στην ενίσχυση της επενδυτικής προβλεψιμότητας.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027, ύψους 519 εκατ. ευρώ, αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη νέα εποχή της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, μέσω του οποίου στηρίζονται παραγωγικές επενδύσεις, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων και δράσεις βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Υπενθύμισε, επίσης, τη νέα παρέμβαση ύψους 16 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη της χώρας, η οποία, όπως είπε, ενισχύει έμπρακτα τη βιωσιμότητα και την παραγωγική δραστηριότητα του τομέα.

Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς επεσήμανε ότι στη στρατηγική της χώρας έως το 2030 περιλαμβάνεται η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής κατά 5%, με παράλληλη ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε κρίσιμη προτεραιότητα την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται για ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα του κλάδου.

«Γυρίζουμε σελίδα στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας», τόνισε ο κ. Σχοινάς, καταλήγοντας ότι «η ελληνική υδατοκαλλιέργεια θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εθνικής προσπάθειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ