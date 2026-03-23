ΔΥΠΑ: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην 53η «Ημέρα Καριέρας» στο Ηράκλειο

Σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης συγκεντρώνονται στο Ηράκλειο Κρήτης το Σάββατο 28 Μαρτίου, στη διοργάνωση της 53ης «Ημέρας Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της (ΔΥΠΑ), στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel, από τις 10:00 έως τις 18:00. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 35 επιχειρήσεις, προσφέροντας περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-hraklio-2026

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τροφίμων τηλεπικοινωνιών, τουρισμού, υδραυλικών ειδών θέρμανσης και ειδών υγιεινής, επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, παραγωγή γεωργικών λιπασμάτων & φαρμάκων, ελαιουργικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες εκπαίδευσης και logistics.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης και εκπαίδευσης, σε ειδικότητες όπως: μηχανικός περιβάλλοντος, περιβαλλοντολόγος, χημικός μηχανικός, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρολόγοι, χημικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί δικτύων, ειδικότητες ΙΤ, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, σύμβουλοι πωλήσεων, ταμίες, υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, πωλητές, κρεοπώλες, μάγειρες, ζαχαροπλάστες, υπάλληλοι αποθήκης, οδηγοί, βρεφοκόμοι, νηπιαγωγοί, καθώς και ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ: