Η μέση σύνταξη των 865 ευρώ οδήγησε πίσω στη δουλειά 300.000 συνταξιούχους

Στους 300.000 «εκτοξεύτηκε» ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων μέσα σε δύο χρόνια (από 250.000 που ήταν πρόσφατα), καθώς το χαμηλό ύψος της μέσης σύνταξης του ΕΦΚΑ (865 ευρώ/μήνα) ωθεί ολοένα και περισσότερους να αναζητήσουν ένα επιπλέον εισόδημα παράλληλα με τη σύνταξη. Από 1η/1/2024 που άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και η οριζόντια μείωση 30% επί της σύνταξης αντικαταστάθηκε από παρακράτηση 10% επί των εισοδημάτων από την εργασία, οι συνταξιούχοι που επέστρεψαν πίσω στη εργασία τους και γράφτηκαν στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ από 30.000 έφτασαν τις 300.000.

Ισχυρό κίνητρο συνέχισης της εργασίας μετά την συνταξιοδότηση αποτελεί:

η κατάργηση του πέναλτι που επιβαλλόταν σε κύρια και επικουρική σύνταξη όταν ένας συνταξιούχος δήλωνε ότι εργαζόταν

που επιβαλλόταν σε κύρια και επικουρική σύνταξη όταν ένας συνταξιούχος δήλωνε ότι εργαζόταν το γεγονός ότι 6 στους 10 συνταξιούχους έχουν εισόδημα από σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ (μεικτά)

(μεικτά) η προσαύξηση της σύνταξης από τα ένσημα της εργασίας τους.

Ηδη, ο ΕΦΚΑ έχει βγάλει εκατοντάδες αποφάσεις με προσαύξηση συντάξεων σε εργαζόμενους συνταξιούχους οι οποίοι εργάστηκαν για 2 ή 3 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση και αφού διέκοψαν την απασχόλησή τους υπέβαλαν αίτηση επανυπολογισμού της σύνταξής τους με τα επιπλέον ένσημα. Για κάθε έτος απασχόλησης, ο εργαζόμενος συνταξιούχος παίρνει προσαύξηση σύνταξης κατά 0,77% επί των αποδοχών εργασίας.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που απασχολείται για 5 έτη με μέσο όρο μικτών μηνιαίων αποδοχών 1.500 ευρώ, θα πάρει έξτρα αύξηση στη σύνταξή τους κατά 58 ευρώ το μήνα.

Βέβαια, υπάρχουν σκέψεις από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ να αλλάξει ο χρόνος «πίστωσης» της προσαύξησης στη σύνταξη, και να δίνεται κάθε διετία ή πενταετία και όχι εφάπαξ στο τέλος του εργασιακού κύκλου.

Όλα αυτά εξηγούν γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει μαζικό κύμα συνταξιοδοτήσεων, καθώς 1.356.146 ασφαλισμένοι έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους την τελευταία 6ετία. Μόνο την περασμένη χρονιά υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης 199.450 ασφαλισμένοι, πλησιάζοντας τα επίπεδα-ρεκόρ του 2021-2022.

Silver economy

Εξάλλου η «ασημένια οικονομία» (silver economy) αποτελεί «ανάχωμα» στην παγκόσμια δημογραφική κατάρρευση, ενώ σύμφωνα με υπολογισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα μπορούσε να συνεισφέρει έως και 0,6% του ΑΕΠ ετησίως στην παγκόσμια οικονομία σε ορίζοντα 25ετίας (έως το 2050).

Με την αύξηση των χρόνων της υγιούς ζωής, αλλά και με τη διαπιστωμένη υψηλότερη εκπαιδευτική και τεχνολογική γνώση των νέων μεσηλίκων, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ώριμων ηλικιών παρατείνουν την ενεργό συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις τους, είτε συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι τα 70 ή και τα 75 τους χρόνια αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, ή επιστρέφουν στην μισθωτή εργασία τους.

Οι λόγοι είναι κυρίως βιοποριστικοί, ψυχολογικοί, ενώ συχνά συνιστά και επιλογή για ορισμένους επαγγελματίες όπως για παράδειγμα οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι που παραμένουν στα γραφεία τους και μετά τη συνταξιοδότησή τους.