Τράπεζες: Υψηλά ο πήχης της πιστωτικής επέκτασης

Ο στόχος για νέα δάνεια πάνω από 15 δισ. ευρώ το 2026.

Η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για μία βιώσιμη και ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας. Οι τράπεζες, όπως δείχνει το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανεβάζουν στροφές, και εκτιμάται ότι μπορεί να καταγράφουν πιστωτική επέκταση που να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσουν τα 15 δισ. ευρώ, στηρίζοντας και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η Εθνική, για το 2026, στοχεύει σε πιστωτική επέκταση 3 δισ. ευρώ, η Eurobank 3,8 δισ. ευρώ, η Πειραιώς 3 δισ. ευρώ, η Alpha Bank 3,5 δις. ευρώ, η CrediaBank 1,2 δισ. ευρώ και η Optima Bank 1,1 δισ. ευρώ.)

Στο πρώτο τρίμηνο οι τράπεζες (χωρίς την Alpha Bank και Crediabank που δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη αποτελέσματα) παρουσίασαν πιστωτική επέκταση ύψους 4,7 δισ. ευρώ .

Στο πρώτο τρίμηνο 2026 η Πειραιώς καταγράφει δυναμική αύξηση στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο, το οποίο ανήλθε στα 38,6 δισ., με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,3 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενη από όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Σε επίπεδο χορηγήσεων η Εθνική παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις το 1ο τρίμηνο αυξημένες κατά 50% με καθαρή πιστωτική επέκταση 500 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο τρίμηνο, η Eurobank, πραγματοποίησε καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ αυξημένη 9,8%

Οι νέες χορηγήσεις της Τραπέζης Κύπρου ανήλθαν στα 829 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 9% σε σχέση με τα τέλη του 2025.

Στην Optima Bank η πιστωτική επέκταση συνεχίστηκε με τις εκταμιεύσεις δανείων, το πρώτο τρίμηνο του 2026, να ανέρχονται σε 1 δισ., 27% υψηλότερες σε ετήσια βάση.

Η UBS σε πρόσφατη έκθεσή της αναφέρει ότι η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να αυξάνονται κατά 10,9% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, τα καταναλωτικά δάνεια κατά 7,7% και τα στεγαστικά κατά 1,1%. Παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στο 3,3% το δ' τρίμηνο του 2025, έχοντας μειωθεί κατά 30 μονάδες βάσης από το γ' τρίμηνο.

Το α΄3μηνο 2026

Τα καθαρά κέρδη των τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Optima, Κύπρου) στο πρώτο 3μηνο του 2026 ανήλθαν στα 1,12 δισ. ευρώ οριακά χαμηλότερα (-0,27%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η Εθνική παρουσίασε κέρδη 344 εκατ. ευρώ (-9,9%), η Πειραιώς 278 εκατ. ευρώ (-1,42%), η Eurobank (+5,3%), η Κύπρου 121 εκατ. ευρώ (+3%) και η Optima Bank κατέγραψε καθαρά κέρδη 47,5 εκατ. ευρώ (+22%).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στο 1,93 δισ. ευρώ ελαφρά υψηλότερα από το πρώτο 3μηνο 2025 (+1,4%).

Η Εθνική κατέγραψε έσοδα από τόκους 541 εκατ. ευρώ (-1,3%), η Eurobank 664 (+4%), η Πειραιώς 481 εκατ. ευρώ (σταθερά), η Κύπρου 181εκατ. ευρώ (-3%) και η Optima Bank 62 εκατ. ευρώ (+25%).

Τα έσοδα από τις προμήθειες αυξήθηκαν κατά 20% στα 590 εκατ. ευρώ από 490 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Η Εθνική παρουσίασε έσοδα από προμήθειες 114 εκατ. ευρώ (+7,6%), η Πειραιώς 210 εκατ. ευρώ (+31%), η Eurobank 203 εκατ. ευρώ (+20%), η Κύπρου 44 εκατ. ευρώ (σταθερά) και η Optima Bank 19 εκατ. ευρώ από 12,1 εκατ. ευρώ (+57%).

Το 2025

Το 2025 οι εισηγμένες Τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Optima, Κύπρου, CrediaBank) κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους 5,458 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 15,4%. Τα καθαρά έσοδα από τόκου ανήλθαν στα 9,307 δισ. ευρώ, μειωμένα σε ποσοστό 4,2%.

Το 2025 η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα βελτιώθηκε περαιτέρω. Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) διαμορφώθηκε σε 5,7 δισεκ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,2% ή 310 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 . Σημειώνεται ότι η σωρευτική μείωση των ΜΕΔ σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδό τους, που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2016, έφθασε το 94,7% ή 101,5 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ