Βρετανία: Αναβάλλεται η προγραμματισμένη αύξηση φόρου στα καύσιμα

Εκφράζονται φόβοι ότι η μη επιβολή του φόρου θα οδηγήσει σε ετήσιο φορολογικό έλλειμμα ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων λιρών τα επόμενα χρόνια.

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς σχεδιάζει να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη αύξηση του φόρου στα καύσιμα κίνησης, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun αργά το Σάββατο.

Μια προσωρινή μείωση του φόρου καυσίμων, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2022, πρόκειται να λήξει τον Σεπτέμβριο, κάτι που θα αύξανε τις τιμές των καυσίμων κατά 5 πένες (6,6 σεντς) ανά λίτρο. Ωστόσο, οι βρετανικές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα παρατείνει τη μείωση αυτή, πιο πρόσφατα στον ετήσιο προϋπολογισμό του Νοεμβρίου, και σύμφωνα με τη Sun, η Ριβς ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο ξανά.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι κυβερνητική πηγή της δήλωσε: «Εξετάζουν το θέμα του φόρου στα καύσιμα». Ερωτηθείς σχετικά με το δημοσίευμα, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε εικασίες».

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 60% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η Ρέιτσελ Ριβς έχουν και οι δύο τονίσει τη σημασία της μείωσης του κόστους ζωής — το οποίο, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αποτελεί βασική ανησυχία για τους ψηφοφόρους — όμως ο φόρος στα καύσιμα αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων, αποφέροντας 24 δισεκατομμύρια λίρες κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Η βρετανική δημοσιονομική αρχή βασίζει τις προβλέψεις της στη δηλωμένη κυβερνητική πολιτική για αύξηση του φόρου στα καύσιμα, αλλά ανέφερε τον Μάρτιο ότι, αν η κυβέρνηση ακολουθήσει την πρακτική των προηγούμενων ετών και δεν αυξήσει τον φόρο, θα προκύψει ετήσιο φορολογικό έλλειμμα ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων λιρών τα επόμενα χρόνια.

Οι τιμές των βρετανικών κρατικών ομολόγων κατέρρευσαν την Παρασκευή, ωθώντας το κόστος δανεισμού για τα 10ετή ομόλογα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, εν μέρει λόγω των ανησυχιών των επενδυτών ότι μια πιθανή αμφισβήτηση της ηγεσίας του Στάρμερ είτε θα τον οδηγήσει σε μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες είτε θα έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάστασή του από μια πιο αριστερή προσωπικότητα του Εργατικού Κόμματος.