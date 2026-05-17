Στην τελική ευθεία προς τη συμβασιοποίηση ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά

Θα διευκολύνει τις συνθήκες κυκλοφορίας σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, τονίζει ο υπ. Υποδομών Χρ. Δήμας.

Στην τελική ευθεία προς τη συμβασιοποίηση εισέρχεται ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική, η «τριπλή παρέμβαση» στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Το έργο αποτελεί την πρώτη καίρια παρέμβαση για την ενίσχυση των οδικών υποδομών της Αττικής εδώ και πολλά χρόνια και αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση βασικών αρτηριών όπως η Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου και η Λεωφόρος Σχιστού, όπου παρατηρείται καθημερινά έντονο "μποτιλιάρισμα" από τις πολύ πρωινές ώρες, λόγω και της κίνησης πολλών βαρέων οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Εμμέσως, η τριπλή παρέμβαση θα διευκολύνει την κυκλοφορία και στον Κηφισό, καθώς θα προσφέρει μια εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά, μέσω της σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.

Όπως έγινε γνωστό, η διαγωνιστική διαδικασία - η οποία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, με την κατακύρωση του έργου στην κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» και προϋπολογισμό 60,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης).

Αυτή την περίοδο πραγματοποιείται ο προβλεπόμενος από τον νόμο έλεγχος της προσυμβατικής διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το επόμενο στάδιο είναι η υπογραφή της σύμβασης.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου

Το έργο κρίθηκε αναγκαίο για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπου εξυπηρετούνται περίπου 130 χιλ. οχήματα την ημέρα και οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν τα αποδεκτά επίπεδα σε καθημερινή βάση, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής.

Η τριπλή παρέμβαση εστιάζει στη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, πρόκειται να αναβαθμίσει το επίπεδο εξυπηρέτησης, καθώς θα αυξηθεί η κυκλοφοριακή ικανότητα των επιμέρους οδικών συνδέσμων, θα αναβαθμιστούν οι υφιστάμενοι κόμβοι και θα δημιουργηθούν νέοι ανισόπεδοι κόμβοι.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι:

Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Αναβάθμιση Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού.

Δημιουργία Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά.

Κατάργηση Σηματοδοτούμενου Κόμβου (Σχιστού - Παλάσκα).

Δημιουργία Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων.

Τα προσδοκόμενα οφέλη είναι:

Δημιουργία ενιαίου άξονα Λεωφόρου Σχιστού - Δυτικής Περιφερειακής

Περιορισμός των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού.

Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λεωφόρο Κηφισού προς τον νέο άξονα Σχιστού - ΔΠΛΑ.

Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού - Σκαραμαγκά.

Σε δήλωση του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας αναφέρει: «Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα διευκολύνει τις συνθήκες κυκλοφορίας σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί. Θα προσφέρει μια εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, υπολογίζουμε ότι μέσα σε διάστημα τριών ετών το έργο θα ολοκληρωθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ