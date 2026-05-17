Οι παγκόσμιες ανισορροπίες απασχολούν τη G7 στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ με την Κίνα

Οι ασύμμετρες βάσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο των υπουργών Οικονομικών της ομάδας G7 στη σύνοδο στο Παρίσι.

Οι ασύμμετρες βάσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο των υπουργών Οικονομικών αυτή την εβδομάδα, στον απόηχο της συνόδου κορυφής που επιχείρησε να επανακαθορίσει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Αν και σε σχετικά δευτερεύοντα ρόλο σε σύγκριση με τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, η συνάντηση της Ομάδας των Επτά (G7) στο Παρίσι δεν είναι λιγότερο φιλόδοξη, καθώς οι γαλλικές αρχές επιχειρούν να διαμορφώσουν το φόρουμ ώστε να αντιμετωπίσει δομικές ανισορροπίες που υποβόσκουν στις συνομιλίες του Πεκίνου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η προτεραιότητα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αντιμετωπίσει τις «ανισορροπίες», ενόψει της δικής του συνόδου κορυφής τον Ιούνιο που σηματοδοτεί την προεδρία της Γαλλίας στο κλαμπ, στοχεύει σε πιεστικά οικονομικά ζητήματα που περιγράφονται ως τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στην Ευρώπη και το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας και η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση.

Παρά το άμεσο υπόβαθρο πολέμου, τις ενεργειακές διαταραχές, τις εμπορικές εντάσεις και ακόμη και μια παγκόσμια ρευστοποίηση στην αγορά ομολόγων την περασμένη εβδομάδα που θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων, οι Γάλλοι προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει υπέρβαση των βραχυπρόθεσμων ζητημάτων και ενασχόληση με βαθύτερες αναντιστοιχίες, οι εντάσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Ακόμη χειρότερα, οικονομολόγοι βλέπουν τα σπέρματα μιας πιο συστημικής κρίσης χωρίς μια συντονισμένη προσπάθεια επαναεξισορρόπησης των χρηματοοικονομικών και εμπορικών ροών.

Η G7 προβάλλεται από τη Γαλλία ως ένα σπάνιο φόρουμ όπου Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ μπορούν ακόμη να έχουν ουσιαστικές συζητήσεις. Η Ομάδα των 20 (G20) - η οποία περιλαμβάνει την Κίνα - είχε μποϊκοταριστεί από τον Τραμπ πέρυσι και αντιμετωπίζει ασαφείς διαιρέσεις που, όπως προειδοποιεί ο Μακρόν, ενδέχεται ήδη να προμηνύουν το τέλος της.

«Η διάγνωση στη G7 μπορεί να σας βοηθήσει να αρχίσετε να διαμορφώνετε μια συνεργατική στρατηγική», δήλωσε ο Τσαρλς Λίτσφιλντ, αναλυτής στο Atlantic Council στην Ουάσιγκτον. «Δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει μια ανακοίνωση από τη G7 που ουσιαστικά να λέει “μισούμε τις παγκόσμιες ανισορροπίες” και στη συνέχεια αυτό να γίνει δεκτό με ενθουσιασμό από την Κίνα, και όλοι να συμφωνήσουν σε ένα σύνολο λύσεων. Όμως το να υπάρχουν διαθέσιμες οι πιθανές λύσεις είναι χρήσιμο».

Είναι συγκυριακή αλλά και συμβολική η χρονική στιγμή κατά την οποία η συνάντηση - τη Δευτέρα και την Τρίτη - πραγματοποιείται αμέσως μετά την επαφή του Τραμπ με τον Σι.

Η Κίνα ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι συμφώνησε με τις ΗΠΑ να μειώσει δασμούς σε ορισμένα προϊόντα, ώστε να ενισχυθεί το διμερές εμπόριο, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου σταθεροποιούνται περαιτέρω μετά την ιστορική συνάντηση των ηγετών.

Παράλληλα, η πρώτη ημέρα της συνάντησης συμπίπτει με τη δημοσίευση στοιχείων που πιθανότατα θα αναδείξουν τον ρόλο της Κίνας στην εξίσωση των ανισορροπιών, καθώς οι λιανικές πωλήσεις εκεί συνεχίζουν μία από τις χειρότερες αρχές έτους εκτός της πανδημίας, σε αντίθεση με την επιταχυνόμενη βιομηχανική παραγωγή.

Για να δώσει ώθηση στη G7, μια ειδικά παραγγελθείσα έκθεση κορυφαίων οικονομολόγων και ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των στρεβλωμένων πυλώνων της ευημερίας.

«Οι πρόσφατες διευρύνσεις των παγκόσμιων ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών ενέχουν κινδύνους τόσο για τις ελλειμματικές, όσο και για τις πλεονασματικές χώρες με τη μορφή χαμηλότερης αύξησης παραγωγικότητας, εμπορικών πολέμων, μεταβλητότητας στις αγορές και χρηματοπιστωτικής κρίσης», έγραψαν οι οικονομολόγοι, μεταξύ των οποίων και η πρώην αξιωματούχος του ΔΝΤ Γκίτα Γκοπινάθ, τον Μάρτιο.

Ακόμη και η συμφωνία σε κοινές διαγνώσεις, πόσο μάλλον σε δράση, θα είναι δύσκολη όταν αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, συναντηθούν τη Δευτέρα.

Μεταξύ των αδυναμιών που εντόπισαν οι οικονομολόγοι, οι δημοσιονομικές ανησυχίες προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία στους επενδυτές. Την περασμένη εβδομάδα, οι αποδόσεις των διετών αμερικανικών ομολόγων έφτασαν σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τον Μάρτιο του 2025, η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού ομολόγου άγγιξε το 4% για πρώτη φορά από το 1999, και η πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο ώθησε τις αντίστοιχες αποδόσεις σε υψηλό 28 ετών.

Από αυτά, η δημοσιονομική επέκταση των ΗΠΑ ανησυχεί ιδιωτικά τους παγκόσμιους διαμορφωτές πολιτικής, με το ΔΝΤ να προβλέπει ότι ο δανεισμός της χώρας θα αυξηθεί ταχύτερα από κάθε άλλη ανεπτυγμένη οικονομία. Το αμερικανικό χρέος, με βάση έναν δείκτη, ξεπέρασε πρόσφατα ένα κρίσιμο όριο του 100% του ΑΕΠ.

Ο Μπέσεντ αναμένεται να επαναλάβει τη διαχρονική θέση της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο καλύτερος τρόπος περιορισμού του δανεισμού είναι μέσω της οικονομικής ανάπτυξης.

«Πρέπει να είσαι υπερβολικά αισιόδοξος για να πιστεύεις ότι οι Αμερικανοί θα κάνουν κάτι ουσιαστικό για αυτό», δήλωσε ο Έρικ Νίλσεν, ανώτερος σύμβουλος στην Independent Economics και πρώην αξιωματούχος του ΔΝΤ. «Παραμένει πάντως θετικό το γεγονός ότι το συζητούν».

Σε μια προσπάθεια να διευρύνουν τη συζήτηση για τις ανισορροπίες, οι Γάλλοι έχουν προσκαλέσει την Ινδία, τη Βραζιλία, τη Νότια Κορέα και την Κένυα να συμμετάσχουν στις συνομιλίες της Τρίτης, με στόχο τη διαμόρφωση ξεχωριστού ανακοινωθέντος.

Σε επίπεδο διατύπωσης, οι Γάλλοι επιδιώκουν συναίνεση ως προς την ύπαρξη ανισορροπιών και τον κίνδυνο που αυτές ενέχουν για την ανάπτυξη, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

Σε επόμενο βήμα, το ίδιο πρόσωπο, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι η Γαλλία θέλει οι μεγάλες οικονομικές «ομάδες» να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους: η Ευρώπη να δεσμευτεί σε περισσότερες επενδύσεις και οι ΗΠΑ να μειώσουν το έλλειμμά τους. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η συμφωνία για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των ανισορροπιών.

Οι αξιωματούχοι αναμένουν λιγότερες εντάσεις με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε κρίσιμα υλικά που αποτελούν βασικές εισροές για βιομηχανίες όπως η ιατρική τεχνολογία, η άμυνα και τα ηλεκτρικά οχήματα. Η κυριαρχία της Κίνας της έχει δώσει μοχλό επιρροής στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Οι Γάλλοι επιδιώκουν συμφωνίες για το πώς θα παρακολουθείται η αγορά ώστε να προβλέπονται δυσκολίες, καθώς και για το πώς θα οργανωθεί ο τομέας, ενδεχομένως μέσω μιας «εργαλειοθήκης» μέτρων όπως κατώτατα όρια τιμών, δασμοί και ποσοστώσεις.

«Είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα που μπορεί να φαίνεται λίγο περιθωριακό, καθώς δεν αφορά τεράστια χρηματικά μεγέθη», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος θα προεδρεύσει των συνεδριάσεων της G7. «Όμως είναι κρίσιμο, καθώς θα μπορούσε να εκτροχιάσει τη στρατηγική μας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αυτόνομοι».