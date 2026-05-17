Ομόλογα: Η απότομη άνοδος των αποδόσεων κίνδυνος για τις απροετοίμαστες αγορές μετοχών

Το Ιράν καταλύτης των εξελίξεων. Ο κίνδυνος του αυξανόμενου πληθωρισμού.

Οι επενδυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλά αποτιμημένες αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τον κίνδυνο εκτοξευόμενου πληθωρισμού και είναι ευάλωτες σε απότομη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Οι μετοχικές αγορές έχουν ενισχυθεί από ισχυρά κέρδη πρώτου τριμήνου και προσδοκίες ώθησης από την τεχνητή νοημοσύνη, επισκιάζοντας τον κίνδυνο υψηλών τιμών ενέργειας και την έλλειψη κατάληξης στον πόλεμο με το Ιράν.

Όμως μια απότομη άνοδος των αποδόσεων στην αγορά ομολόγων την περασμένη εβδομάδα - η οποία ώθησε το 30ετές αμερικανικό ομόλογο πάνω από το 5% και τα 10ετή ομόλογα αναφοράς πάνω από το 4,5% - θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα για τους επενδυτές. Αυτό προκάλεσε επιφυλακτικότητα στις χρηματιστηριακές αγορές την Παρασκευή.

Ο Paul Karger, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της TwinFocus, ο οποίος διαχειρίζεται κεφάλαια εξαιρετικά υψηλής καθαρής αξίας, δήλωσε ότι οι πελάτες του τον «κατακλύζουν με ερωτήσεις κάθε φορά που τους συναντά» σχετικά με το πώς να ερμηνεύσουν την προφανή αντίφαση της αγοράς.

«Πρωί, μεσημέρι και βράδυ: το ερώτημα είναι πάντα πώς να βγάλουμε νόημα από το γεγονός ότι οι προοπτικές είναι τόσο διχασμένες», είπε ο Karger, με τα εταιρικά κέρδη να δείχνουν μια θετική εικόνα, αλλά τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό να αποτελούν αρνητικό παράγοντα για τις επιχειρήσεις.

Ο Karger έχει αυτό που αποκαλεί στρατηγική «barbell» (αλτήρα) στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του: διατηρεί σημαντικές υπεραποδόσεις σε μετρητά, χρυσό και άλλα εμπορεύματα, ενώ ταυτόχρονα κρατά θέσεις στις ηγέτιδες μετοχές τεχνολογικής ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Μετά από μια αρχική βουτιά που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη. Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 είχε πρόσφατα άνοδο άνω του 17% από το χαμηλό του για το έτος στα τέλη Μαρτίου, οδηγώντας τον σε κέρδη άνω του 8% από την αρχή του έτους - ακόμη και με την πτώση σχεδόν 1% της Παρασκευής.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων τείνει να πιέζει τις αποτιμήσεις των μετοχών, καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος δανεισμού. Αυτό μπορεί επίσης να επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη, ενώ ενδέχεται να κάνει τις αποδόσεις των ομολόγων πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις μετοχές.

Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα τώρα, με την αγορά μετοχών σε υψηλά επίπεδα. Ο S&P 500 διαπραγματευόταν την Πέμπτη στις 21,3 φορές τις εκτιμώμενες αποδοχές των επόμενων 12 μηνών, σύμφωνα με το LSEG Datastream. Αυτό είναι πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του δείκτη για τον μελλοντικό λόγο τιμής προς κέρδη (forward P/E) που είναι 16, αν και κάτω από το επίπεδο 23,5 που είχε φτάσει τον Οκτώβριο, καθώς οι ενισχυμένες προοπτικές κερδών στις ΗΠΑ έχουν βοηθήσει να συγκρατηθούν κάπως οι αποτιμήσεις.

«Πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικός φόβος πως ο πληθωρισμός είναι κάπως ενσωματωμένος στην οικονομία στο μέλλον», δήλωσε ο Peter Tuz, πρόεδρος της Chase Investment Counsel στο Charlottesville της Βιρτζίνια. «Δεν βλέπεις σημάδια ότι υποχωρεί αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι πραγματική ανησυχία, που θα μπορούσε να ρίξει την αγορά αν συνεχιστεί».

Ο Jack Ablin, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Cresset Capital, δήλωσε ότι αν υπάρξει καθυστέρηση ακόμη και μερικών μηνών στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και για άλλα εμπορικά πλοία, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι «ένα εντελώς νέο καθεστώς πληθωρισμού για το οποίο οι επενδυτές δεν είναι προετοιμασμένοι».

Κέρδη σε άνοδο

Ο λόγος που οι χρηματιστηριακές αγορές παραμένουν ισχυρές, σύμφωνα με διαχειριστές χαρτοφυλακίων, είναι τα εταιρικά κέρδη. Οι αμερικανικές εισηγμένες εταιρείες εμφανίζουν κέρδη πρώτου τριμήνου που είναι σημαντικά υψηλότερα από τις προσδοκίες και εκτιμάται ότι είναι περίπου 28% υψηλότερα από έναν χρόνο πριν, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τα τέλη του 2021.

«Βλέπουμε τον αντίκτυπο της έκρηξης δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη και (της σχετιζόμενης) αύξησης της παραγωγικότητας», δήλωσε ο Jeremiah Buckley, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Janus Henderson, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί έως το 2027.

Το πιο πρόσφατο κύμα ενθουσιασμού για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Οι μαζικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για data centers και άλλες υποδομές σχετικές με την AI έχουν αυξήσει τη ζήτηση για ημιαγωγούς. Παρ’ όλα αυτά, οι υψηλές αποτιμήσεις στους κλάδους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν ορισμένους αναλυτές να προβλέπουν πιθανή διόρθωση.

Στήριξη στις αγορές μετοχών προσφέρει επίσης ο φόβος να μείνουν οι επενδυτές εκτός της ανόδου.

«Οι traders δεν θέλουν να γίνουν αρνητικοί αν υπάρχει πιθανότητα - όπως πιστεύουν πολλοί - ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επιλυθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες», δήλωσε ο Tim Murray, στρατηγικός αναλυτής κεφαλαιαγορών στην T. Rowe Price.

Το Ιράν καταλύτης των εξελίξεων

Ωστόσο, οι επενδυτές γίνονται ολοένα και πιο συνειδητοί έναντι των κινδύνων - και της πιθανής αναταραχής στις μετοχές. Η εκτόξευση της τιμής του αργού πετρελαίου, που εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια καθώς η αβεβαιότητα αυξάνεται γύρω από την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ενισχύσει τους φόβους για πληθωρισμό. Οι τιμές παραγωγού σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδό τους εδώ και τέσσερα χρόνια τον Απρίλιο.

«Οι αγορές δεν είναι προετοιμασμένες για ένα “ακραίο” σενάριο στον πόλεμο με το Ιράν», προειδοποίησε ο John Higgins, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Capital Economics, σε έκθεση προς τους πελάτες του την Πέμπτη. Ενώ οι αγορές ομολόγων αποτιμούν τον κίνδυνο πληθωρισμού, οι αγορές μετοχών δεν αποτυπώνουν επαρκώς την πιθανότητα ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να πλήξει την ανάπτυξη που έχει στηρίξει τα κέρδη.

Η γεωπολιτική κρίση στον Περσικό Κόλπο και ο πληθωρισμός που ενδέχεται να προκαλεί έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν μακροπρόθεσμη ζημιά.

«Η κρίση με το Ιράν έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει την πορεία των αγορών» για το υπόλοιπο του έτους, δήλωσε ο Matthew Gertken, επικεφαλής γεωπολιτικής στρατηγικής στην BCA, μια εταιρεία ανάλυσης αγορών.