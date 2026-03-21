220.000 εργαζόμενοι εντάσσονται στην Ψηφιακή κάρτα από 1η Απριλίου - Οι νέοι ΚΑΔ και οι κλάδοι

Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή του μέτρου, που θα αφορά τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 5 νέους ΚΑΔ, αλλά και εκείνες που έχουν ως δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από αυτούς

Στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα), στις τηλεπικοινωνίες, στον καθαρισμό, στις εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας, καθώς και σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής, γραφεία κηδειών επεκτείνεται από 1η Απριλίου η Ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Συνολικά η νέα επέκταση αφορά περίπου 220.000 εργαζόμενους στους υπό ένταξη κλάδους και θα εφαρμοστεί πιλοτικά για 5 μήνες, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για να εξοικειωθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι με το μέτρο.

Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή του μέτρου, που θα αφορά τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξής ΚΑΔ, αλλά και εκείνες που έχουν ως δευτερεύοντα ΚΑΔ κάποιον από τους ενταγμένους:

Τηλεπικοινωνιών (ΚΑΔ 61)

Δραστηριοτήτων απασχόλησης (ΚΑΔ 78)

Δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (ΚΑΔ 81)

Δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας (ΚΑΔ 86) – με εξαίρεση από υποχρέωση σήμανσης κάρτας των γιατρών

Δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ΚΑΔ 96) που αφορά γυνμαστήρια, κέντρα αισθητικής ,spa και άλλες δραστηριότητες.

Την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1. Όπως επεσήμανε το μέτρο προστατεύει ήδη 2.000.000 εργαζόμενους σε κλάδους όπως, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τράπεζες, ασφαλιστικές, σούπερ μάρκετ κ.α. και πλέον επεκτείνεται

«Η κάρτα έχει συμβάλλει καθοριστικά στο να εξυγιανθεί η αγορά εργασίας» δήλωσε. «Πέρυσι είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτές οι υπερωρίες κάπου ήτανε πριν, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί; Γιατί πρώτον αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων και αμείβονται για το χρόνο που δουλεύουν. Και δεύτερον εξυγιαίνει πάρα πολύ την αγορά εργασίας».

Ενδεικτικά, τον Μάϊο του 2025, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατέγραψε αύξηση των υπερωριών σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κατά 92%, έναντι του Μαΐου του 2024. Ειδικά στον κλάδο του τουρισμού, η αύξηση είναι εντυπωσιακή αγγίζοντας το 1055% σε μηνιαία βάση τον Μάιο του 2025.

Στην «ομπρέλα» 2 εκατ. εργαζόμενοι

Με την ένταξη των νέων κλάδων, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που προστατεύονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αγγίζει τα 2 εκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή κάρτα από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου το 2021 μέχρι σήμερα λειτουργεί με πολύ θετικά αποτελέσματα σε τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, και επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης.

Η τελευταία ένταξη το καλοκαίρι του 2025, αφορούσε τις επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας προβλέπει την ακριβή καταγραφή του ωραρίου για όλους τους εργαζόμενους, σχετικά με την φυσική παρουσία τους, στους χώρους εργασίας. Μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, οι εργαζόμενοι μπορούν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου να έχουν εικόνα του ωραρίου και των υπερωριών που δηλώνει ο εργοδότης τους.