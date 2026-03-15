Προς ήπια αύξηση ο κατώτατος μισθός από 1ης Απριλίου - Τι αλλάζει σε Δώρο Πάσχα και επίδομα ανεργίας

Στο «συντηρητικό σενάριο» μιας αύξησης στον κατώτατο μισθό που θα κυμαίνεται κοντά στα 40-50 ευρώ φαίνεται να καταλήγει η κυβέρνηση, ανεβάζοντας το ύψος του στα 920-930 ευρώ (μεικτά), από 880 ευρώ σήμερα.

Η ρευστή γεωπολιτική συγκυρία λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή απομακρύνει το σενάριο μιας πιο γενναίας αύξησης από φέτος (περί των 70 ευρώ), προκειμένου ο κατώτατος μισθός να σκαρφαλώσει στα 950 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα από ότι προέβλεπε η αρχική κυβερνητική δέσμευση.

Υπενθυμίζεται πως πριν το ξέσπασμα του πολέμου, υπήρχαν σκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο να διαμορφωθεί ο νέος μισθός στα 950 ευρώ από το φετινό Απρίλιο, εν όψει και των εκλογικού 2027. Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση και οι αστάθμητες οικονομικές συνέπειες της, βάζουν στην άκρη τις όποιες σκέψεις για υψηλές παροχές.

Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να ανακοινωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου από την υπουργό Εργασίας και να εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου. Αφορά περίπου 575.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά καταλαμβάνει και κομμάτι του δημοσίου τομέα, καθώς πλέον ο κατώτατος μισθός έχει σχεδόν εξισωθεί μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέλος συμπαρασύρει το ύψος περίπου 20 επιδομάτων όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας και οι τριετίες.

«Στόχος μας είναι να διευρύνεται, όσο περισσότερο γίνεται, το διαθέσιμο εισόδημα εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, εν όψει της εισήγησής της στο υπουργικό συμβούλιο. Όπως υπογράμμισε, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τριετίες και επιδόματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ήταν 50 ευρώ για το 2022, 2024 και 2025 και 67 ευρώ για το 2023. Από το 2019 μέχρι το 2025, έχει σημειωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,4%.

Δώρο Πάσχα - Μισθολόγιο Δημοσίου

Η αύξηση του Απριλίου θα «φανεί» πρώτα στο Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και θα είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό γιατί από την 1η Απριλίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και συνεπώς το Δώρο θα αναπροσαρμοστεί με βάση τη μισθοδοσία του Απριλίου. Με τη μισθοδοσία Απριλίου θα φανούν στους λογαριασμούς των μισθωτών οι αυξήσεις σε μισθό και τριετίες.

Η αύξηση των 50 ευρώ που θα ανεβάσει τον κατώτατο από τα 880 στα 930 ευρώ (μεικτά), θα μεταφερθεί αυτόματα και οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου επηρεάζοντας όχι μόνο τους πολιτικούς υπαλλήλους αλλά και τους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Ένστολοι (Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

Δικαστικοί λειτουργοί και ερευνητές

Ιατροί του ΕΣΥ και πανεπιστημιακοί.

Συνεπώς από τα 880 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα οι υπάλληλοι που είναι στα εισαγωγικά κλιμάκια, θα φτάσουν στα 930 ευρώ από 1ης Απριλίου, μετά την αύξηση των 50 ευρώ. Όμως την ίδια αύξηση των 50 ευρώ θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι οριζόντια. Έτσι ένας υπάλληλος που έχει μισθό 1.200 ευρώ θα παίρνει από 1η Απριλίου 1.250 ευρώ.

Η αύξηση στον κατώτατο θα συμπαρασύρει αυτόματα προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα της ΔΥΠΑ μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το τακτικό επίδομα ανεργίας.

Έτσι το τακτικό επίδομα ανεργίας που ισοδυναμεί με το 55% του κατώτατου μισθού, θα «σκαρφαλώσει» σε επίπεδα πάνω από τα 540 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι προτάσεις φορέων και κοινωνικών εταίρων

Από 2,5% (σχεδόν 20 ευρώ) έως και 5% (38,72 ευρώ) τοποθετεί η πλειονότητα των κοινωνικών εταίρων το ποσοστό της αύξησης στον κατώτατο μισθό που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι εργοδοτικοί φορείς θα υποδέχονταν θετικά ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις των κατώτατων αποδοχών, εφόσον όμως συνδυάζονταν με συγκεκριμένες ελαφρύνσεις βαρών, τις οποίες έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις όπως περαιτέρω μείωση μη μισθολογικού κόστους, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, επιδότηση ενεργειακούς κόστους, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις κ.α.

Στα υπομνήματα που κατατέθηκαν στον ΟΜΕΔ περιλαμβάνονται συνετές αλλά και πιο γενναίες αυξήσεις, προκειμένου να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζομένων χωρίς να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα: