Άντρας, 40άρης, μισθωτός μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαμένει στην Περιφέρεια Αττικής είναι ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Δ ́ τρίμηνο του 2025 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.352.366 άτομα παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οριακά λιγότερα είναι τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, καθώς ανήλθαν σε 4.250.648, εκ των οποίων τα 3.002.142 αντιπροσωπεύουν άτομα εκτός εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών, στην Περιφέρεια Αττικής, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης ιθαγένειας

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 394.894 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Δ ́ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,3%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Γ’ 2025) ήταν 8,2% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Δ’ 2024) ήταν 9,5%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις δημοτικού.

Οι άντρες αντιπροσωπεύουν το 60,2% του εργατικού δυναμικού, ενώ οι ηλικίες με την μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά εργασίας είναι οι 30-44 ετών (εργάζονται σε ποσοστό 87,2%).

Η Αττική είναι η Περιφέρεια με τους περισσότερους εργαζόμενους (1.666.800 άτομα), αλλά και πολίτες εκτός αγοράς εργασίας (1.391.800 άτομα).

Μισθωτοί στην παροχή υπηρεσιών ή στις πωλήσεις

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (72,5%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (17,4%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 5,3%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 3,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 8,9%, καταγράφοντας μείωση κατά 16,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 16,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (22,6%) και οι επαγγελματίες (22,1%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (4,8%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη και στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (-5,0%).

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (18,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (-18,5%).

Από την άποψη της εξέλιξης της κατανομής του πλήθους των απασχολουμένων σε ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρείται ότι, από το A ́ τρίμηνο του 2014, αυξάνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης – τάση που αντιστρέφεται σε κάποιο βαθμό από το 2021, ενώ εμφανίζει άνοδο ξανά από το 2023. Το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση παρουσιάζει πτώση μέχρι το 2020 και αύξηση στις αρχές του 2021 και έκτοτε σταθεροποίηση στα επίπεδα του 2014.

Το ποσοστό στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης ακολουθεί αυξητική πορεία μετά το 2015, με αυξομειώσεις, ενώ το ποσοστό των απασχολουμένων σε στοιχειώδη επαγγέλματα είναι σχετικά σταθερό με αυξητική τάση τα τελευταία τρίμηνα. Το ποσοστό των απασχολούμενων στην γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία εμφανίζει πτωτική πορεία από το 2014, η οποία εντείνεται από το 2024 και μετά.

Τέλος, το ποσοστό όσων εργάζονται στο εμπόριο, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες, στα ξενοδοχεία και στην εστίαση εμφανίζει μεγάλες

διακυμάνσεις, με αυξητική τάση από το 2014 μέχρι και το 2020 και σχετική σταθεροποίηση από το 2021 και μετά. Μείωση παρατηρείται στον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, που γίνεται εντονότερη από το 2024 και μετά, ενώ από το 2022, παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό όσων εργάζονται στους τομείς των κατασκευών.

Μετά το 2020 παρατηρείται άνοδος στον τομέα της βιομηχανίας-ενέργειας και αύξηση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με μεγαλύτερη ένταση από το 2024 και μετά.

Ωράριο εργασίας

Το 57,1% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40 - 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (17,5%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (83,5%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς.

Το 6,0% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 1,9% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και το 1,2% έχει παραπάνω από μία εργασία.